李天柱︰末世快來了 張惠妹︰重要的一步

2017-05-25

〔記者張釔泠、陳慧玲、粘湘婉、陽昕翰、許世穎／綜合報導〕張惠妹多次公開力挺同志婚姻甚至無償演唱捐款，她昨表示：「好激動，這是很重要的一步，期待接下來的修法也可以順利！我們距離真愛的平等更靠近了！真愛沒有輸贏，這不是勝利，是該有的公平！」蔡依林也雀躍說：「太開心了，快點修法通過，我想包紅包！」

贊成聲浪雖多，反對聲音也不少。去年演員李天柱在金鐘獎後台受訪時，公開表明自己堅信上帝、反對同志，並表示同性戀會造成人類滅絕。昨他仍堅持信仰立場，「按照聖經所言，這是歪曲背謬，末世快來了！」

炎亞綸︰要顧及反同感受

炎亞綸受訪時則大讚，大法官不受風向影響做出正確判斷。他也顧及反同婚人士感受表示：「他們需要一段時間去調適，我們也不能不管另一邊人的感受，我們需要與他們一起與時俱進，一起進步。」

「猛虎巧克力」主唱鄭宜農勇敢出櫃，結束與前夫楊大正的婚姻，她對台灣將成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家感到驕傲，「我們今天可以很開心，但也不要掉以輕心、不要跟不同意見的人起衝突，希望可以盼到未來修法成功的一天！」她笑稱身為台灣人，是還滿不錯的。

去年出櫃的《藍色大門》導演易智言，昨下午在臉書分享釋字第七四八號解釋，未發表任何意見，但可見其開心之情。《女朋友．男朋友》導演楊雅喆則在臉書說：「韓國朋友第一時間問我可不可以娶他，哈哈！」

蔡康永身為演藝圈少數出櫃的藝人，昨透過經紀人表示：「我們一直都喜歡這個世界充滿愛。」過去力挺同志的女星陳沂，昨在直播影片中落淚，她直呼釋憲公布的瞬間，真的喜極而泣。