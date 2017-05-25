快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
李天柱︰末世快來了 張惠妹︰重要的一步
2017-05-25
〔記者張釔泠、陳慧玲、粘湘婉、陽昕翰、許世穎／綜合報導〕張惠妹多次公開力挺同志婚姻甚至無償演唱捐款，她昨表示：「好激動，這是很重要的一步，期待接下來的修法也可以順利！我們距離真愛的平等更靠近了！真愛沒有輸贏，這不是勝利，是該有的公平！」蔡依林也雀躍說：「太開心了，快點修法通過，我想包紅包！」
贊成聲浪雖多，反對聲音也不少。去年演員李天柱在金鐘獎後台受訪時，公開表明自己堅信上帝、反對同志，並表示同性戀會造成人類滅絕。昨他仍堅持信仰立場，「按照聖經所言，這是歪曲背謬，末世快來了！」
炎亞綸︰要顧及反同感受
炎亞綸受訪時則大讚，大法官不受風向影響做出正確判斷。他也顧及反同婚人士感受表示：「他們需要一段時間去調適，我們也不能不管另一邊人的感受，我們需要與他們一起與時俱進，一起進步。」
「猛虎巧克力」主唱鄭宜農勇敢出櫃，結束與前夫楊大正的婚姻，她對台灣將成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家感到驕傲，「我們今天可以很開心，但也不要掉以輕心、不要跟不同意見的人起衝突，希望可以盼到未來修法成功的一天！」她笑稱身為台灣人，是還滿不錯的。
去年出櫃的《藍色大門》導演易智言，昨下午在臉書分享釋字第七四八號解釋，未發表任何意見，但可見其開心之情。《女朋友．男朋友》導演楊雅喆則在臉書說：「韓國朋友第一時間問我可不可以娶他，哈哈！」
蔡康永身為演藝圈少數出櫃的藝人，昨透過經紀人表示：「我們一直都喜歡這個世界充滿愛。」過去力挺同志的女星陳沂，昨在直播影片中落淚，她直呼釋憲公布的瞬間，真的喜極而泣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 大南瓜競重 4連霸主秀新成果
- 曼徹斯特恐攻 炸彈製作者據信仍在逃
- 2歲擠「窄門」 公幼抽籤搶破頭
- 大成路電纜未地下化 民怨市容醜
- 曼城爆炸主嫌家人被捕 亞莉安娜巡演暫緩
- 聲音啞走路喘 喉血管瘤作怪
- 債務風險上升 穆迪降中國信評
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 豬哥亮曾爆有新歡 「她」低調奔靈堂
- 滑水道3層樓高》何爺爺的移動樂園 七股「童」樂
- 蘇智傑打世大運？蔗總很不想
- 大福彩頭獎連74摃
- 國民黨魁交接 吳指派曾永權協商
- 議員提案家長會決定性平教材 社民黨抗議
- 擋不住的「恐怖3巨頭」 騎士聽牌
- 亞洲少年跆拳賽 陳詩欣掌兵符
- 中國加強打房 鼎固對上海仍樂觀
- 花現白河》阿勃勒「黃金雨」 與蓮花比美
- 逃亡長達46年 日警意外逮捕「澀谷暴動」通緝犯
- 邵庭超愛小動物 勇敢自揭患妥瑞氏症
- 除塵蟎吸塵器真的有用嗎？ 實測給你看
- 變天率6成 林樺慶成新雨神
- 龍潭大池龍舟賽 202隊端午連假爭霸
- 《醫師建議》帕金森氏症中後期 不宜開車
- 巨人一軍首秀 岱桑預計6.9戰老東家
- 台中港國際郵輪 今年僅來兩艘
- 製作紅烏龍 停擺20年揉捻機再啟動
- 軟銀投資40億美元 成輝達第4大股東
- 男排封殺黃培閎 出征世界聯賽
- 社群發威民間輸暖 愛漫曼城
- 端午連假》鹿耳門天后宮 送香包、文昌筆
- 證券行情表、證券表格
- 台南》野狗咬傷8旬嬤 里長 應給老人打狗棒
- 豬哥亮未曝光電影畫面公開
- 《台北》無人小巴 最快8月試跑公車專用道
- 曼城爆炸案 主嫌父受訪喊冤時被捕
- 德州1高中生 獎學金全捐罹癌青少年
- 英逮４嫌 國安警戒升至最高級
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：李天柱︰末世快來了 張惠妹︰重要的一步
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分