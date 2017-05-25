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專家：後陳馮時代 台灣策略要更靈活

2017-05-25

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿三日報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）廿三日選出新任世衛幹事長，由衣索比亞外長特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當選。中國籍陳馮富珍擔任兩任十年的幹事長後，特沃德羅斯七月將接棒。衛生署首任駐日內瓦代表張武修認為，「後陳馮時代」對台灣的正面機會仍較多，呼籲未來台灣發展國際醫衛策略要更「靈活、積極、機動」。

來自香港的陳馮富珍自二○○七年上任，掌理世衛組織最高職位長達十年，但爭議不少，尤其順從中國意旨，打壓台灣，讓國人印象深刻，在她下台後，世衛與台灣關係有何演變，繼任的特沃德羅斯角色很關鍵。

英國倫敦帝國學院世衛組織中心研究員陳志瑜分析指出，特沃德羅斯來自非洲，勢必關切非洲衛生問題。而台灣長期耕耘非洲醫療援助，應該尋求各種機會，讓特沃德羅斯看見台灣在非洲的努力，以展現台灣參與國際衛生的決心。此外，歐美大國長期提供非洲醫療援助，若歐美盟友持續聲援台灣，未來台灣獲發幹事長邀請函的機會可能提高。

張武修則認為，過去中國和陳馮富珍「控管」台灣參與ＷＨＡ到達滴水不漏的程度，因此改選後的「後陳馮時代」，對台灣的正面機會仍較多，但同時台灣的戰略強度也一定不能減少。

張武修建議，未來台灣在國際衛生發展上，需要「更靈活、積極、機動」，更重要的是在技術專業上「跑在中國前面」，並做歐美日加澳等先進國家的國際衛生夥伴，展開全方位的國際衛生策略。

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  • 衣索比亞出身的特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當選世衛組織新任幹事長。（翻攝自WHO官網）

    衣索比亞出身的特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當選世衛組織新任幹事長。（翻攝自WHO官網）

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