孫文學院邀馬自評功過 馬辦：司馬昭之心
2017-03-21
洪營動作頻頻 外界質疑清算鬥爭
〔記者林良昇、錢利忠／台北報導〕國民黨主席洪秀柱帶頭籌設的孫文學院三月起舉辦「國民黨領導人歷史評價」系列論壇，甚至將檢討前黨主席、前總統馬英九的功過，遭質疑是清算鬥爭，孫文學院昨寄出論壇邀請函給馬英九；馬辦昨認為，這是司馬昭之心，路人皆知，非善意的邀請不予回應。
洪秀柱上任黨主席後籌設孫文學院，由洪秀柱核心智囊張亞中擔任總校長；孫文學院從三月開始，在黨中央舉辦「國民黨領導人歷史評價」系列論壇，日前已分別評論故總統蔣中正、蔣經國、前總統李登輝，並將於廿三日探討馬英九的功過。
由於國民黨政策會執行長蔡正元近期在二二八紀念日時極力批判馬英九，洪秀柱本人也曾諷馬「溫良恭儉，但把天下都讓出去」，再加上洪系色彩濃厚的孫文學院要探討馬英九功過，一連串批馬作為，遭質疑洪秀柱的黨中央即將對馬英九進行清算鬥爭。
馬英九、前副總統吳敦義都曾對黨中央的相關作為有意見，暗示不要「親痛仇快」；黨中央則口徑一致，否認「對馬清算」，孫文學院則在昨傍晚寄出邀請函給馬英九，請馬出席廿三日的論壇並擔任與談人。
馬英九辦公室發言人徐巧芯昨晚表示，過去選舉，國民黨曾跌倒過，靠大家同心協力爬起來，如今再度跌倒，更要團結一致，重整腳步，才是當前首要之務，此時此刻，對於只針對馬一個人非善意的邀請，是「司馬昭之心，路人皆知」，不予回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
- 司改國是分組決議 釋憲表決門檻降為1/2
- 歐盟接招 英國29日啟動脫歐程序
- 司改國是會議》不滿陳瑞仁干預 許玉秀要朱朝亮勸說
- 孫文學院邀馬自評功過 馬辦：司馬昭之心
- 司改國是會議》5年內縮編 終審法院法官擬減逾80人
網友回應
熱門新聞
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 強國輕軌直接開進高樓住宅 外國網友：居民真可憐
- 國泰金不動產租金收益 今年上看百億 歷史新高
- 長照出院準備服務普及率 衛福部長：半年後提升到10％
- 變電所嫌惡設施 居民抗議不斷
- 消基會抽查LED燈 4款有觸電風險
- 女子摔角冠軍黑白通吃 3P淫片遭駭瘋傳
- 環保迎大甲媽 嘉縣推不放鞭炮
- 《藝術歸藝術？》法國影展舔中獻媚 台灣遭改名「中國台北」
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 每天只睡5小時也不會爆肝！ 中醫師吳明珠這樣做
- 鋒面、東北季風增強！未來一週天氣多變
- 不只形象大使 陳金鋒接悍將副領隊
- 《美女與野獸》首周破107億 《辦公室》北美狂殺出血路
- 豪又傷了 籃網再陷連敗
- 捍衛環保食安 吹哨者條款鼓勵檢舉
- 樹林鐵路立體化 想搭上前瞻列車
- 傅崐萁是那招？2018參選區從雙北談到高雄
- 國際現場》Uber總裁辭職下台
- 長安西路都更危屋 林洲民：盡快拆
- 中掀反韓浪潮 南韓大使館籲遠離示威現場
- 開幕戰「金控大戰」 蔡承儒︰贏了會特別爽
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》汪笨湖的獨步台灣
- 川普提高關稅 數千中企將倒閉
- 《自由廣場》一例一休修法，有那麼困難嗎？
- 桃園市長學子種彩稻 預約農博美景
- G20反保護主義不力 歐股動盪漲跌互見
- 暌違17年 明正國中排球隊稱霸全國
- 精采巴塞爾 百年錶展倒數
- 礦業法修法前補洞 礦權展延暫停核可半年
- 內壢國小校舍無地基 將儘速拆除
- 考試傳舞弊 中油開除16僱員
- FBI證實 調查川普團隊與俄關係
- 獅子會自行車公益環島 捐350萬獎助學金
- 不滿中國禁韓令 南韓投訴ＷＴＯ
- 飄洋過海來賣淫 過熟中國女嚇壞台灣尋芳客
- 愛不到俏女模 渣男闖屋刺殺
- 基隆東岸停車場 市長促6月試營運
- 蔡︰推動原民傳統領域 一步步來
- 〈親子會客室〉孩子挑食 別強迫接受
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：孫文學院邀馬自評功過 馬辦：司馬昭之心
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分