孫文學院邀馬自評功過 馬辦：司馬昭之心

2017-03-21

洪營動作頻頻 外界質疑清算鬥爭

〔記者林良昇、錢利忠／台北報導〕國民黨主席洪秀柱帶頭籌設的孫文學院三月起舉辦「國民黨領導人歷史評價」系列論壇，甚至將檢討前黨主席、前總統馬英九的功過，遭質疑是清算鬥爭，孫文學院昨寄出論壇邀請函給馬英九；馬辦昨認為，這是司馬昭之心，路人皆知，非善意的邀請不予回應。

洪秀柱上任黨主席後籌設孫文學院，由洪秀柱核心智囊張亞中擔任總校長；孫文學院從三月開始，在黨中央舉辦「國民黨領導人歷史評價」系列論壇，日前已分別評論故總統蔣中正、蔣經國、前總統李登輝，並將於廿三日探討馬英九的功過。

由於國民黨政策會執行長蔡正元近期在二二八紀念日時極力批判馬英九，洪秀柱本人也曾諷馬「溫良恭儉，但把天下都讓出去」，再加上洪系色彩濃厚的孫文學院要探討馬英九功過，一連串批馬作為，遭質疑洪秀柱的黨中央即將對馬英九進行清算鬥爭。

馬英九、前副總統吳敦義都曾對黨中央的相關作為有意見，暗示不要「親痛仇快」；黨中央則口徑一致，否認「對馬清算」，孫文學院則在昨傍晚寄出邀請函給馬英九，請馬出席廿三日的論壇並擔任與談人。

馬英九辦公室發言人徐巧芯昨晚表示，過去選舉，國民黨曾跌倒過，靠大家同心協力爬起來，如今再度跌倒，更要團結一致，重整腳步，才是當前首要之務，此時此刻，對於只針對馬一個人非善意的邀請，是「司馬昭之心，路人皆知」，不予回應。