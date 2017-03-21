中國部署東風16 我可有效攔截
〔記者呂伊萱、羅添斌／台北報導〕中國對台部署可對台灣本島精準打擊的東風十六型彈道飛彈，升高對我軍事恫嚇。國防部昨在立法院表示，愛國者三型飛彈可有效攔截東風十六，在四十至七十公里外的空中，就會反制引爆它，「不會讓飛彈落在台灣本土」。
國防部昨在立院外交及國防委員會報告中表示，中國海軍與空軍部隊近年持續接裝主、輔作戰艦艇，自製殲十、十一、十五等戰鬥機，同時引進俄製蘇愷三十五戰機，也展開先進的殲二十匿蹤戰機換裝作業；國防部更在報告中證實，中國火箭軍已部署可精準打擊台灣本島的東風十六型彈道飛彈。
廣東至少部署12枚
據了解，定位為中程彈道飛彈的東風十六，特色是精準度高，可攜帶集束式多彈頭，定點精準攻擊政軍據點、機場、彈藥庫、雷達站及情報指揮、通訊中心，目前部署在廣東北部，至少十二枚以上（數量增加中），共軍宣稱可突穿愛三飛彈攔截。部分國際媒體研判，東風十六具有搭載小型核武及生化武器的潛力。
民進黨立委莊瑞雄與劉世芳質詢時關切，台灣是否能有效攔截並反制東風十六？國防部長馮世寬回答，中國部署的東風十六屬於單一彈頭彈道飛彈，射程高、對一地區攻擊。台灣在情、偵、監方面，有把握能先期偵測到其對台不友好的行為，偵測到以後，「我們愛三有攔截性能，台灣有足夠武器能在境外擊落」。
國防部作戰及計畫參謀次長室中將次長姜振中補充說明，東風十六型導彈是在彈頭，掉落才有效，愛國者三型能在四十至七十公里以外的空中，擊毀、引爆它，「不會讓它落在台灣本土」。
東風16掉落才有效
對於中國軍事擴張，國防部報告表示，中國海、空軍航經台灣周邊海空，赴西太平洋執行遠海飛行訓練及對抗操演共六次，遼寧號航空母艦也首次繞經台灣東部外海，執行跨島鏈長航訓練，且共軍退役將領頻密渲染台海軍事風險，研判中國將加大軍事恫嚇力度，累積台灣內部不滿的輿論壓力，迫使台灣在兩岸關係發展依其規劃而行。
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