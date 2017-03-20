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中正紀念堂空間解嚴 周邊限高擬放寬

2017-03-20

〔記者鍾泓良／台北報導〕蔡英文政府上任後頻頻檢討中正紀念堂歷史定位，北市府近期也擬放寬周邊限高。中正紀念堂周邊區域五十公尺遭劃設特定專用區長達四十年，規定建物限高不得超過五十三公尺，台北市都發局十七日公展「中正紀念堂周邊特定專用區高度管制細部計畫變更案」，擬將信義路及愛國東路兩側等部分區域限高放寬至六十五公尺，形同「空間解嚴」。

部分區域放寬至65公尺

中正紀念堂一九七六年興建、一九八○年落成，主樓標高七十六公尺，為當時台北市最高建築物。為維護紀念堂周邊景觀，台北市自一九七八年就規範其周邊五十公尺為特定專用區，限制建物高度不能超過五十三公尺。

柯市府上任，紀念堂周邊里民多次反映希望解除限高令，期能「空間解嚴」。北市都發局經一年半討論、終於提出限高放寬計畫，之後將提交都市計畫委員會審議，若通過即可公告實施。

根據計畫，未來專區範圍不變，但限高採差異規範；主要是信義路以北及愛國東路以南兩側將放寬至六十五公尺，但中山南路以西街廓因鄰近總統府博愛特區、維安考量需限高廿四公尺，杭州南路二段以東（除華光社區）因位於紀念堂正後方、為維護天際線而維持限高五十三公尺，仁愛、信義路交叉口的前國民黨中央黨部、現為張榮發基金會，因當年改建已達五十三公尺，因此未來改建仍要維持同高度。

信義路愛國東路受惠大

換言之，這次限高放寬最大受惠者為信義路及愛國東路兩側；但據指出，周遭住宅區里長大多反映放寬到六十五公尺是微乎其微，希望更放寬。信義房屋不動產企研室經理曾敬德則認為，目前放寬有限，只有紀念堂周邊區域可能受惠，都更案會較好規劃，但對整體房市影響恐有限。

國父紀念館周遭也限高

台北市現存管制樓高特區還有國父紀念館，也以景觀為由而限高，但曾由卅公尺放寬到六十公尺。此外，總統府所在博愛特區則劃設警備管制區、限航區；松山機場則因飛安，周邊一千多公頃範圍建物限高九十公尺。

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  • 中正紀念堂 周邊限高新制

    中正紀念堂 周邊限高新制

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