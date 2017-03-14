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醫師︰處女膜具韌性 遭侵可能不破

2017-03-14

〔記者林惠琴／台北報導〕淡水馬偕醫院婦產部主治醫師翁嘉穗表示，若加害人有穿刺動作，處女膜確實有破裂的可能性；但由於處女膜仍有一定的韌性，且推估女童在遭受性侵的當下，一定有抗拒的行為，例如將雙腳夾緊等，類似動作會使穿透力道變小，或是無法真的深入，可能因此讓處女膜維持完整。

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