祭出免死金牌 總長將最高院一軍

2017-03-14

〔記者錢利忠／台北報導〕檢察總長顏大和以王鴻偉判死案沒有審酌有無教化可能、違反最高法院近來慣用的免死理由，提起非常上訴，曾擔任特偵組發言人的律師張進豐表示，此案於九十八年五月定讞，兩公約施行法同年底才上路，檢察官長期在死刑案中當「壞人」，法官卻當「好人」，檢察總長顏大和拿此定讞判決反將最高法院一軍，恐另有深意。

檢方長期當「壞人」法官當「好人」

張進豐說，《刑事訴訟法》規定，非常上訴制度是針對刑事確定判決違背法令，請求救濟的特別訴訟程序，若認為判決本身或訴訟程序違背法令，即可對判決適用法令有無違誤提非常上訴。

資深檢察官表示，最高法院是法律審，二審是事實審，過去最高法院常以二審沒調查被告有無教化可能、違反兩公約等理由，將被判死刑的被告發回二審，此舉即認為，二審沒調查被告有無教化可能，屬違背法令。

依此邏輯，檢察總長此次反過來以未審酌有無教化可能替王鴻偉案提非常上訴，最高法院若認為二審未調查被告有無教化可能並不違背法令，就變成自己打自己、邏輯前後矛盾了；張也分析認為，檢察總長這次出手猶如「以子之矛，攻子之盾」，將最高法院一軍。

資深檢察官也表示，目前雖未知最高院的態度，但最高法院得好好對國人交代，是否還要繼續用備受爭議的教化可能性做為免死理由。