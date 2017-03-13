在台共諜估5000人 政府也被滲透

2017-03-13

〔記者鍾麗華／台北報導〕國安單位曾估計，中國間諜在台約有五千人，共諜對我滲透嚴重，國安官員表示，軍中有保防系統，所以過去十五年來破獲的共諜案，幾乎集中在軍事機構，一般行政機構僅六件，但「政府被滲透情況並不比軍方少」。上週爆發首起中生共諜案，並非刺探軍情，而是鎖定中央機關內部的機密資料，顯示對岸恐已滲透到我政府機關。

根據統計，從二○○二年至今破獲的共諜案有六十件，其中，馬政府二○○九年開放大三通前、八年間偵辦十八件；開放後的近七年偵辦四十二件，為開放前二．三倍。官員解釋，這六十件共諜案只是媒體曾報導的，僅是冰山一角，「還有其他沒有公布的案件」，實際潛伏間諜黑數應該更多。

除國防軍事、國安情報單位外，中國也滲透在各政府機關，刺蒐外交、兩岸關係、科技等機密。但官員分析，六十件共諜案中，九成集中在軍事機構，一般行政機構由於保防弱化，僅發掘一成、六案而已。

官員：行政機構保防弱化 警覺性低

過去破獲行政機關的共諜案，最知名就是二○○九年一月的「總統府共諜案」，前總統府專門委員王仁炳為中國蒐集包括扁馬交接事宜等逾十件總統府機密公文，此外，還有海巡署、警察大學、調查局、澎湖灣廣播電台共諜案等。

相關人士分析，以近日破獲首起的中生周泓旭共諜案而言，根據調查，周泓旭是接受中國國台辦指示，「長期吸收我中央部會級官員」，向國內多個公務機關、學校刺探公務機密。據悉，中國滲透目標，除中央部會外，連基層機關也不放過，原住民鄉鎮機關也遭鎖定，中國會透過兩岸交流的各種管道，先爭取原住民對中國的好感，再從中過濾可以運用、吸收的人。

官員也透露，涉及國家機密與簡任以上公務員若到中國，依法必須提出申請，核可後才能前往，但每年違規赴中的公務員平均仍多達三十五人，「他們去中國有的是去旅遊，有的也不知道在中國從事什麼活動，回來後也不肯交代。」

官員憂心說，行政機關最大問題，就是公務人員警覺低，且機關內對共諜毫無防範機制，目前僅是政風人員兼辦保防業務，但僅佔政風人員考評的五％，也因此政風人員過去從未發掘任何一件共諜案，若公務員被中國吸收與接觸，無相關通報機制，漏洞與風險相當大。