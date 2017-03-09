多少學校簽中生承諾書 教長、次長不同調
2017-03-09
〔記者林曉雲、施曉光／台北報導〕全國有多少大學簽署「中生承諾書」？新任政次姚立德昨天上午在立法院答詢時表示，至少有三成以上。但教育部長潘文忠隨即在下午受訪時否認。
次長答詢逾三成 教長隨後否認
潘文忠主持部務會議前受訪表示，教育部給大學回報的期限延長到今天，目前回報的學校數量不是很多，姚立德剛到教育部，又是第一次到立法院備詢，可能太緊張了，現在還未作相關數據統計，連他都不知道有三成以上，學校調查預計今天才會截止，而他先前承諾兩週內、亦即下週五前完成查處，最遲屆時會對外說明。
潘文忠表示，目前資料都在彙整中，學校回報數量不是很多，沒有辦法做相關的統計，有些學校是在系所層級就簽署承諾書，校方可能不清楚。
據了解，教育部發給大學的調查表格，要求大學校院回報，該校因中國師生來我國交流，提供給中國未報核的聲明書、承諾書、保證書或其他相關文件，除要求學校說明首次簽署時間外，也要求學校統計提供給中國的大學學校總數及學校名稱，但教育部只調查二○○四年之後，今天下午五點前要回報給教育部。
學校是否可能隱匿實情？潘文忠表示，教育部在書面表格中均有所要求，有些學校是在二○一○年之前，就因應中方需求而簽署，要給學校多點時間重新了解，而調查之後的因應才更重要，也要協助學校內部檢討。
國民黨中常會昨則安排不分區立委柯志恩報告「中生承諾書」，強調所謂承諾書只是一紙聲明，黨主席洪秀柱則認為，這種作法已行之有年，卻被媒體渲染，成了政府意識形態的宣傳隊。
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