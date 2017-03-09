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多少學校簽中生承諾書 教長、次長不同調

2017-03-09

〔記者林曉雲、施曉光／台北報導〕全國有多少大學簽署「中生承諾書」？新任政次姚立德昨天上午在立法院答詢時表示，至少有三成以上。但教育部長潘文忠隨即在下午受訪時否認。

次長答詢逾三成 教長隨後否認

潘文忠主持部務會議前受訪表示，教育部給大學回報的期限延長到今天，目前回報的學校數量不是很多，姚立德剛到教育部，又是第一次到立法院備詢，可能太緊張了，現在還未作相關數據統計，連他都不知道有三成以上，學校調查預計今天才會截止，而他先前承諾兩週內、亦即下週五前完成查處，最遲屆時會對外說明。

潘文忠表示，目前資料都在彙整中，學校回報數量不是很多，沒有辦法做相關的統計，有些學校是在系所層級就簽署承諾書，校方可能不清楚。

據了解，教育部發給大學的調查表格，要求大學校院回報，該校因中國師生來我國交流，提供給中國未報核的聲明書、承諾書、保證書或其他相關文件，除要求學校說明首次簽署時間外，也要求學校統計提供給中國的大學學校總數及學校名稱，但教育部只調查二○○四年之後，今天下午五點前要回報給教育部。

學校是否可能隱匿實情？潘文忠表示，教育部在書面表格中均有所要求，有些學校是在二○一○年之前，就因應中方需求而簽署，要給學校多點時間重新了解，而調查之後的因應才更重要，也要協助學校內部檢討。

國民黨中常會昨則安排不分區立委柯志恩報告「中生承諾書」，強調所謂承諾書只是一紙聲明，黨主席洪秀柱則認為，這種作法已行之有年，卻被媒體渲染，成了政府意識形態的宣傳隊。

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  • 教育部次長姚立德昨早在立法院答詢時表示至少三成以上學校簽署中生承諾書，但部長潘文忠下午受訪時否認，並稱連他都沒有辦法知道。（記者林曉雲攝）

    教育部次長姚立德昨早在立法院答詢時表示至少三成以上學校簽署中生承諾書，但部長潘文忠下午受訪時否認，並稱連他都沒有辦法知道。（記者林曉雲攝）

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