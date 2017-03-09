傳季辛吉 推美中簽署第四公報
〔駐美特派員曹郁芬／華府七日報導〕關切台灣安全的華府學者透露，美國前國務卿季辛吉希望穩定川普總統上任後的美中關係，正推動美中簽署第四公報，台灣涉美事務的外交人員也聽到類似訊息，但尚未獲美方官員證實。消息人士說，川普政府雖有許多友台人士，但季辛吉對川普仍有影響力，台灣不應掉以輕心。
台灣不應掉以輕心
美國亞太助卿羅素今天表示，在台灣問題上，最重要的是川普總統與中國國家主席習近平日前的電話談話，川普重申支持美國長久以來的「一個中國政策」。川普與蔡英文總統那通親切的電話應被視為美國對台灣人民的熱情與支持，美國繼續協助台灣發展經濟利益、安全與民主的決心，並非暗示美國脫離了長期以來的「一中政策」。
美國國務院今天宣佈國務卿提勒森將於十五日至十九日訪問日、韓與北京。據了解，亞太首席助卿董雲裳將陪同，提勒森訪問北京時會進一步敲定習近平訪美細節。目前習訪美時間應在四月五至六日，由於中國盼依照歐巴馬首任在加州安娜柏格莊園與習近平會談模式，且禮遇不能輸給日本首相安倍，因此習可能不造訪華府，而到川普在佛州棕櫚灘的高球俱樂部進行川習會。
羅素今在國務院與亞洲記者座談時表示，中國官員在與美方會談時提出台灣議題很正常，但歷任美國政府都在會中重申基於三公報和台灣關係法的一個中國政策。他注意到台灣前總統馬英九接受美國有線電視訪問時說，質疑一個中國政策不符合台灣利益，穩定的政策對兩岸和美國都有利。
羅素表示，川習見面時應會有雙邊及多邊會談，川習通電話是個好的開始，楊潔篪與提勒森等雙方高層的互訪顯示彼此都有意願儘快設立好的溝通管道，這對合作與解決問題是不可或缺的。他相信建立直接溝通管道的價值，因此促成安納柏格莊園會談。他說，提勒森訪問北京時會見到習近平，可能再次確認訪問邀請，但提勒森不是去安排行程的，而是討論美中未來四年關係等具體議題。
國務院代理發言人唐納今天在簡報會上說，提勒森亞洲之行會討論北韓問題，重申美國會擴大並深化美國在亞太的經濟與安全利益。川普政府希望與中國發展建設性關係，但也決心要確保中國遵守國際法和公平貿易、區域議題與人權。提勒森此行除與習近平會談，也預定會晤李克強、王毅及楊潔篪等中國官員。
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