拖延年改？試院今首場審查會改開公聽會

2017-03-07

綠委籲勿技術性杯葛 逼執政黨團提出黨版草案

〔記者曾韋禎、黃邦平／台北報導〕蔡政府力推年金改革，但審查相關草案進度卡卡的考試院，持續增加相關流程，原定今起全院審查會審查三項修法草案，卻臨時決定於今日增開公聽會，引發質疑要拖延改革。立法院民進黨團總召柯建銘昨呼籲，考試院可以有意見，但還是要儘快將草案送來立法院，也不要差異大到逼執政黨團提出黨版草案，破壞兩院關係。

試院：兩週內開完審查會目標不變

考試院原定今起針對退撫年金改革修法召開全院審查會，但據指出，有考試委員反映修法事關重大，爭議也多，有必要更廣納各方意見，因此考試院臨時決定今天增開公聽會，除考試委員，也邀請學者專家、民間團體與會討論，目標仍希望照預定時程兩週內開完修法審查會。

年金改革針對公務員部分由銓敘部負責修法，其中《公務人員退休撫卹法》修正草案已送考試院，將由全院審查會先行審查，《公教人員保險法》與《政務人員退職撫卹條例》修正草案近日也會送院會審查；三案待考試院會通過後，才能送立法院審議。

對考試院增開公聽會，柯建銘昨表示，考試院全院審查會昨天才決定召開公聽會，馬上就能湊齊與會專家、團體，包括過去強烈反改革的公務人員協會、退休公教人員等團體，「顯然對年金改革委員會的草案有不同意見」。

他指出，考試院已排定八日、九日、十四、十六日召開全院審查會，就請儘速審查相關草案，畢竟這受到社會高度關注，想必試委也不致為反對而反對，只要趕快通過全院審查會、考試院會審查，及早送進立法院就好。

民進黨立委陳其邁批評，考試院就是以拖待變。他指出，年改會開過二十場委員會、四場分區會議，最後還召開國是會議，前後討論超過半年之久，「還有什麼意見沒表達過？怎還需要召開公聽會？」

他提醒考試院不要技術性杯葛，「反正時間一到，民進黨團就會提出黨版草案，不必再等考試院，拖也沒用」。

民進黨立委李俊俋則說，包括自己的提案在內，立法院已經有三個刪減試委數量的修正案，希望試院能夠靜下心來好好思考他們對年改的態度與做法。

今日公聽會將邀請前金管會主委、政大教授王儷玲、東吳大學教授林三欽、中正大學教授黃俊杰、中研院研究員羅紀琼等學者，及公務人員協會、退休公教人員團體等單位與會。

考試院秘書長李繼玄昨強調，除了原定今天開的全院審查會改明天舉行，後續會議則照原訂時間召開，增開這場公聽會對全院審查會進度應不會有影響，希望更凝聚共識力求過程圓滿。