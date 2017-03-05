拚自主國防 立委籲投資軍需工業
〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國昨公布今年國防預算較往年增加七％，首度突破一兆元人民幣大關；不過，我國國防部預算近年來多維持在台幣三千多億元水準，和中國軍費差距越來越大。學者、立委建議，台灣雖不需和中國軍備競賽，但國防預算應適度增加，並著重投資軍事需求工業，更有效地做好自主防衛。
國防預算應適度增加
民進黨新境界文教基金會公布的「國防政策藍皮書」曾呼籲，我國國防預算應提升至ＧＤＰ三％，但行政院長林全曾在去年表示，如要維持此水準，一年須編列近五千億元，現階段不可行，只能維持既有規模，若有重要軍購可編列特別預算支應，未來將尋求上調預算的機會。
對於兩岸軍事支出落差，台灣智庫諮詢委員董立文指出，中國過去二十年來，國防經費多維持兩位數增長，站在我國角度，我國國防預算應予以補強、增加，此舉並非要與中國「軍備競賽」，而是更有效地做好自主防衛，並盡到東亞安全的一份義務。
勿比照其他部會統刪
董立文指出，政府各部會提出年度預算時，經常門預算都會先統刪十％，他建議國防部預算應獨立於其他部會，不用比照統刪，縱使我國國防預算現階段無法有效增加，最起碼不要減少。
民進黨立委蔡適應表示，中國已穩居世界國防預算支出第二大國，國防支出除公開預算，還有為數可觀的隱藏軍備支出。我國面對中國敵情威脅，軍事支出卻僅佔ＧＤＰ二％左右，明顯偏低，且新一代軍事科技投資費用昂貴，現今預算恐難支應「重層嚇阻」戰略目標。因此，我國國防預算應適度增加，並著重投資軍事需求工業。
淡江大學戰略研究所助理教授黃介正表示，中國近年來正在施行「軍改」，將裁軍三十萬人，一開始也須花費預算；加上中國正興建第二艘、第三艘航空母艦，以及維持一定的演習頻率，都需要預算挹注。不過他也指出，中國軍費增長並不僅針對台灣，同時也考慮周邊國家局勢，才有如此作為。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 《謠言終結站》普拿疼會殘留體內5年？ 藥師：沒這回事
- 台南藝術節開鑼 「 洋娃娃」華麗踩街
- 市場小旅行 南郭國小學童︰太好玩
- 基隆開放磯釣 首假日湧113人
- 「興川吉」船長家屬控訴：緬甸變相收保護費 要外交部索賠
- 郁方老公駕千萬超跑挨撞
- 抒情王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 傅孟柏硬上溫貞菱 奉送事後藥
- 【大世界小葉片】你認識錫克人嗎?
- 險遭金酒翻船 台啤聽牌
- 《日本奧斯卡》宮澤理惠3度封后 妻夫木聰奪男配曬基情
- 富邦沙漠風暴 邪門一戰還傷了洋投
- 知高橋7日起施工 車輛改道
- 豪宅江南市場存廢 最慢6月決定
- 經典賽》4天後對台先發 南韓梁玹種4局0失分
- 〈生活停看聽〉黑白照片 濃濃懷舊感
- 台中辦花博 再爭取2020世界蘭花會議
- 內川聖一激賞王柏融 主動交換信物
- Uber躲查緝 App暗藏灰球程式
- 星期專論》國民黨的美國朋友們
- 梅山汗路文化祭 虛擬實境採筍樂
- 禽流感重創 小本雞農業績掉3成
- 北市Open Green3年有成 3基地獲獎
- 自由廣場》學術歸學術 被統歸被統
- 三上悠亞周二撲台 爆AV處女作片酬
- 國產署︰同意共同開發 補償金要還
- 凶手驚爆／女友就要閨密死 叫我纏頸拖屍50米
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 不爽天海欺負閨密 文乃被爆拒同台
- 松山頭帶雙槍齊發 「超級高中生」爭霸不孤單
- 「想救更多人」 護理師下班當義消
- 《焦點評論》市民決定
- 肉攤老國手 八旬嬤拿菜刀控桌球
- 王子維強壓諶龍 德國羽賽與周天成爭冠
- 狠殺閨密4小時 蛇蠍女又獵新對象
- 川普反守為攻 控大選時遭歐巴馬監聽
標題：拚自主國防 立委籲投資軍需工業
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email