拚自主國防 立委籲投資軍需工業

2017-03-05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國昨公布今年國防預算較往年增加七％，首度突破一兆元人民幣大關；不過，我國國防部預算近年來多維持在台幣三千多億元水準，和中國軍費差距越來越大。學者、立委建議，台灣雖不需和中國軍備競賽，但國防預算應適度增加，並著重投資軍事需求工業，更有效地做好自主防衛。

國防預算應適度增加

民進黨新境界文教基金會公布的「國防政策藍皮書」曾呼籲，我國國防預算應提升至ＧＤＰ三％，但行政院長林全曾在去年表示，如要維持此水準，一年須編列近五千億元，現階段不可行，只能維持既有規模，若有重要軍購可編列特別預算支應，未來將尋求上調預算的機會。

對於兩岸軍事支出落差，台灣智庫諮詢委員董立文指出，中國過去二十年來，國防經費多維持兩位數增長，站在我國角度，我國國防預算應予以補強、增加，此舉並非要與中國「軍備競賽」，而是更有效地做好自主防衛，並盡到東亞安全的一份義務。

勿比照其他部會統刪

董立文指出，政府各部會提出年度預算時，經常門預算都會先統刪十％，他建議國防部預算應獨立於其他部會，不用比照統刪，縱使我國國防預算現階段無法有效增加，最起碼不要減少。

民進黨立委蔡適應表示，中國已穩居世界國防預算支出第二大國，國防支出除公開預算，還有為數可觀的隱藏軍備支出。我國面對中國敵情威脅，軍事支出卻僅佔ＧＤＰ二％左右，明顯偏低，且新一代軍事科技投資費用昂貴，現今預算恐難支應「重層嚇阻」戰略目標。因此，我國國防預算應適度增加，並著重投資軍事需求工業。

淡江大學戰略研究所助理教授黃介正表示，中國近年來正在施行「軍改」，將裁軍三十萬人，一開始也須花費預算；加上中國正興建第二艘、第三艘航空母艦，以及維持一定的演習頻率，都需要預算挹注。不過他也指出，中國軍費增長並不僅針對台灣，同時也考慮周邊國家局勢，才有如此作為。