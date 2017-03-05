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南韓扒手王栽了 5人行竊全落網

2017-03-05

〔記者劉慶侯／台北報導〕南韓的祖師爺級扒手李泰相，三次來台試身手都滿載而歸，卻惹惱台灣警方，這回李泰相挑選一流的「推擋手、刀片手」，組成五人扒手精銳團，前天搭機來台打算好好搜刮一頓，昨在一○一大樓再次施展扒技時，台北市刑大肅竊組已黃雀在後，將五嫌一網打盡。

3次來台滿載而歸 食髓知味

警方指出，這一支韓國扒手團分成兩個小組，瘦小的祖師爺李泰相負責下手，魁梧的朴景隆、鄭浩成利用體型出任「推擋手」，僅一百五十公分高的女賊崔貞仁，因擅耍刀片，負責割破皮包、背包，並由女嫌李恩朱利用肥胖身材掩護她。

一月上旬，台北市刑大肅竊組發現，儘管多次查獲扒手，但扒竊案仍居高不下，尤其集中在台北車站一帶；警訪被害人、調閱錄影帶，終於鎖定南韓李泰相涉嫌重大，馬上請移民署實施境管通報。

挑選一流精銳 準備大幹一票

前天上午李泰相再次入境，警方接獲移民署通報，隨即派員跟監，北市刑大肅竊組長胡玉磊為避免對方藉外籍身分擴大事端，指示小隊長潘文濱務必「當場人贓俱獲」。

昨日中午，李泰相一夥前往一○一大樓「上工」，警探跟蹤監視，見李泰相慢慢靠近一名婦人，四名掩護的同夥同步前後包夾婦人，李泰相施展扒技，從後方抽走婦人的名牌皮夾，躲到附近和手下分贓，正聚精會神盤點戰利品時，警探擁上大喊：「police！」五嫌大驚失色，鄭浩成反身和警扭打，掩護同夥脫逃，餘嫌拔腿就跑，但三名男嫌當場被警制伏，兩名女嫌雖一時脫身，最後仍被趕來支援的警力在附近街道緝捕回籠。

警鎖定跟監 分贓時一網打盡

警方調查，李泰相每次來台停留約廿天，一月初在台北車站附近扒竊，何姓婦人遭偷走三萬九千元。警方估計，李泰相集團來台作案，光是機票、住宿、基本開銷，就需二十萬元，扒手不做賠錢生意，由此推估，他們在台至少涉十數案，警正清查中。

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  • 韓國扒竊集團四度來台作案，台北市刑警大隊肅竊組鎖定跟監，在竊賊聚精會神分贓時，一舉逮捕五人。（記者劉慶侯翻攝）

    韓國扒竊集團四度來台作案，台北市刑警大隊肅竊組鎖定跟監，在竊賊聚精會神分贓時，一舉逮捕五人。（記者劉慶侯翻攝）

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相關關鍵字： 刀片手 分贓 南韓扒手 扒手 扒竊 推擋手 祖師爺級 精銳團
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標題：南韓扒手王栽了 5人行竊全落網


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