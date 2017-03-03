織女星計畫 研製新一代戰機引擎

2017-03-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為落實「國機國造」政策，國防部推動高級教練機、初級教練機國造計畫後，將推動具匿蹤性能的新一代戰機研製計畫。為籌獲最關鍵的發動機技術，國防部中科院長張冠群昨在立法院表示，研製新一代戰機引擎的「織女星計畫」已完成建案程序，如立院同意，明年將編列預算開始執行，預計十年後，新戰機雛形將誕生。

民進黨立委蔡適應昨在立法院外交及國防委員會詢問「織女星計畫」執行進度，張冠群表示，明年將編列預算執行，該計畫分初期、中期二階段，初期預計耗時六至八年，中期約十年以上。蔡適應問，新一代戰機預計十年後就有雛形？張冠群說「是」。

據悉，「織女星計畫」根據IDF戰機採用的「TFE-1042-70」發動機進行研改。空軍為研發下一代戰機，已成立「空軍航空科技研究發展中心」，整合、充實研發能量。

採用IDF發動機進行研改

蔡適應昨也問，國軍推動「高教機國造」計畫，但以義大利M346高教機為例，研發至首飛耗時五年，美國和南韓合作的T-50高教機則耗時十年，但我國高教機的時程僅三年，各界皆關心交機時程問題，國軍對期程是否有信心？張冠群則掛保證說，「有信心，沒達到我負責。」