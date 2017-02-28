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筌聖老家食品涉軟禁移工 民眾發起抵制

2017-02-28

里仁南區門市全下架 高、南逾百學校停止採購

〔記者蘇福男、洪定宏、黃良傑、蔡文居／綜合報導〕本報日前獨家揭露有印尼女移工來台淪為黑工十四年的血淚故事，經查此案是高雄知名的筌聖老家食品廠涉與仲介業者掛勾，非法僱用菲律賓、印尼等國移工，並涉控制四名移工行動、剋扣薪資和加班費，直到有女移工偷買手機發簡訊求救，檢警才獲報救人並起訴涉案業者。網友撻伐並發起抵制，零售商里仁昨宣布暫停與該廠合作，南區門市豆製品下架，高市及南市教育局也宣布，學校午餐將預防性下架筌聖食材。

勾結仲介 非法僱移工

檢警查出，筌聖老家涉與仲介業者利用外勞對台灣陌生、無法自行覓職、擔心被遣返的弱點，將移工謊報逃逸而淪為黑工，卻私帶到筌聖工作，仲介還每月扣仲介費，雇主則稱要「幫存款」萬元，但移工未見過代存帳戶；業者更禁移工自由外出，每日超時工作十五小時，沒給加班費，每月僅休兩至三天；移工要求外出就被警告是逾期外勞、出去會被抓，若堅持外出，則派人監控。

直到有印尼女移工無法忍受，存錢偷買手機發簡訊求救，檢警才獲報救人送辦，檢方於去年底起訴筌聖負責人及仲介業者等四人。

此案曝光引發外界震驚，警方表示，獲救移工已安置並轉介雇主；高市勞工局表示，待判決結果，將對違法雇主開罰，也將協助受害移工求償。

負責人道歉 否認軟禁

筌聖老家主要生產豆干等豆類製品，供應台南、高雄等地學校和商店。蔡姓女負責人昨道歉並表示，公司僱用非法移工「是錯的」，對社會造成困擾很抱歉；但她強調，外勞都是自由進出工廠，有給鑰匙、門禁卡，也可打電話與家人連絡，絕無剝削、軟禁情事，相信司法會還公道。

但網友怒批「太扯」、「台灣的人權竟倒退到奴工時代！」有機食品商里仁昨宣布將荃聖商品下架。

高市教育局則指，筌聖曾被抽檢到豆豉含苯甲酸，被公告為不合格廠商，二月再查驗，結果尚未出爐，現又因勞工管理有疑慮，雖還未被列高風險業者，但會要求一百零二所學校先將該廠產品預防性下架；南市教育局也表示，將通知學校先暫停採購該廠商品。

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  • 筌聖老家為岡山地區老字號食品工廠，主要生產豆腐、豆干等豆類製品，供應台南、高雄等地學校和商店，蔡姓負責人昨為僱用非法逃跑移工出面道歉，但強調絕無剝削、軟禁外勞。（記者蘇福男攝）

    筌聖老家為岡山地區老字號食品工廠，主要生產豆腐、豆干等豆類製品，供應台南、高雄等地學校和商店，蔡姓負責人昨為僱用非法逃跑移工出面道歉，但強調絕無剝削、軟禁外勞。（記者蘇福男攝）

  • 筌聖老家為岡山地區老字號食品工廠，主要生產豆腐、豆干等豆類製品，供應台南、高雄等地學校和商店，蔡姓負責人昨為僱用非法逃跑移工出面道歉，但強調絕無剝削、軟禁外勞。（記者蘇福男攝）

    筌聖老家為岡山地區老字號食品工廠，主要生產豆腐、豆干等豆類製品，供應台南、高雄等地學校和商店，蔡姓負責人昨為僱用非法逃跑移工出面道歉，但強調絕無剝削、軟禁外勞。（記者蘇福男攝）

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