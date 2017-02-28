奧斯卡史上最糗 最佳影片頒錯啦

2017-02-28

〔記者盧家豪／綜合報導〕第八十九屆奧斯卡金像獎昨頒獎，發生史上最大烏龍。壓軸的最佳影片先頒給《樂來越愛你》，隨即發現出錯，真正得主是《月光下的藍色男孩》。

主辦單位烏龍 給錯得獎信封

接受主辦單位美國影藝學院委託得獎名單認證的資誠國際有限公司（Pricewaterhouse Coopers , PwC）稍後發表聲明表示，交給頒獎人華倫比提與費唐娜薇的得獎名單信封是錯的，一經發現錯誤後隨即更正。資誠公司也向《月光下的藍色男孩》、《樂來越愛你》、華倫比提、費唐娜薇致歉，並說要調查烏龍是怎麼發生的。

奧斯卡頒獎典禮一向會為每個獎項準備備用信封，但這次誤將最佳女主角艾瑪史東的備用信封，給了最佳影片頒獎人七十九歲華倫比提和七十六歲費唐娜薇。兩人在台上拿著信封一度遲疑，還被誤認為是節目效果。

尷尬的是，費唐娜薇硬著頭皮宣布《樂來越愛你》得獎後，已獲得六座小金人的《樂》片劇組開心衝上台。等到有人感言講到一半時，製片喬丹霍羅威茨突然「搶麥」宣布：「出了一點錯，《月光下的藍色男孩》你們贏了，這不是玩笑。」並秀出信封證明，全場傻眼。

烏龍還不只一樁！除了頒錯獎外，在典禮上向已故服裝設計師帕特森（Janet Patterson）致敬的橋段，也被發現誤植帕特森還在世的好友、資深監製查普曼（Jan Chapman）的照片。

本屆典禮另一個焦點是川普。多數好萊塢明星對美國總統川普恨之入骨，典禮一開始，主持人吉米金莫就先開砲：「記得去年奧斯卡有種族歧視爭議，今年因為他全不在了，真的非常感謝。」暗諷川普鎖國、種族歧視。接著點名梅莉史翠普：「這是她第廿次入圍奧斯卡」，又故意引用川普的話，「她的作品都過譽，根本不值得全場鼓掌。」獲全場起立鼓掌。

抗議川普 缺席伊朗導演得獎

最佳外語片由伊朗電影《新居風暴》獲得，不過該片導演阿斯哈法哈蒂以不出席頒獎典禮方式，抗議美國總統川普禁穆令。他透過代領人代唸聲明：「移民禁令很不人道，分化世界將讓人民產生恐懼，進而演變成戰爭的理由，侵犯國家的民主和人權。」

樂來越愛你 奪6獎成大贏家

雖然到手的最佳影片大獎飛了，《樂來越愛你》仍是最大贏家，獲得最佳導演、影后、配樂、歌曲等六項獎。《月光下的藍色男孩》則勇奪最佳影片、影帝、最佳改編劇本三大獎。

四十二歲凱西艾佛列克憑《海邊的曼徹斯特》稱帝；廿八歲的艾瑪史東則是以《樂來越愛你》封后，兩人都是首度獲得奧斯卡金像獎。