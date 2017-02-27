奧斯卡今頒獎 紐時買廣告嗆川普
「真相難求」 宣揚品牌形象
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與自由派媒體的戰火愈演愈烈，多次被川普批評新聞造假，甚至遭禁止參與白宮新聞簡報會的《紐約時報》，斥資買下第八十九屆奧斯卡金像獎頒獎典禮的廣告時段，播送「真相難求（The Truth is Hard）」的形象廣告，反擊川普及白宮幕僚對新聞媒體的不友善評論。川普隨即透過「推特」暗酸紐時為失敗媒體，買廣告是為了拯救其衰敗的名聲。
川普暗酸紐時 買廣告救名聲
為回應川普指摘，紐約時報率先開第一槍，買下由美國廣播公司（ＡＢＣ）負責轉播、美西時間廿六日晚間五時半（台灣時間廿七日上午九時半）登場的奧斯卡金像獎廣告時段，播放名為「真相難求」卅秒廣告，這將是紐時繼二○一○年以來，首度推出電視廣告，也是其十年來首次藉此宣揚其品牌形象。
該廣告以白底黑字的形式談論諸多爭議話題，每一句均以「真相是…」起頭，放映速度由慢而快，引出紐時對各項議題的主張，如「我們國家面臨前所未有的分歧」、「另類事實即為謊言」、「女權即人權」等，並在不點名川普的情況下帶出其說法，如「媒體不誠實」、「氣候變遷是場騙局」、「歐版健保不平價」等，勾勒出川普政府的爭議源頭，最後再以「真相很難找到、真相很難了解、真相比以往更加重要」總結。
據悉，收視族群龐大的奧斯卡獎，卅秒廣告索價粗估至少兩百萬美元（約六千萬台幣）。此外，紐時已於廿三日將該廣告上傳至YouTube，累積觀賞次數已達兩百七十萬，且仍在快速成長。奧斯卡獎主辦單位「美國影藝學院」廿四日宣布，曾在上月金球獎頒獎典禮抨擊川普的影后入圍者梅莉史翠普（Meryl Streep），此次也將擔任頒獎人。
群星圍剿川普 可望炒熱收視
梅莉史翠普數週前才在金球獎頒獎典禮上數落川普，諷刺的是，被好萊塢藝人視如寇讎的川普，可能搖身一變成為奧斯卡救星，因為去年奧斯卡頒獎典禮的電視收視率暴跌至八年來最低紀錄，現在看來得寄望群星對這位共和黨總統政治上的砲轟抗議，來炒熱本屆頒獎典禮收視率；對川普的同仇敵愾，以及認為部分巨星將在電視黃金時段發難的想法，都會讓觀眾感到興奮。
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