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女巫聚集咒川普 基督徒反制

2017-02-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普上任以來民怨不斷，如今連巫術界也加入撻伐之列。據美國媒體「BuzzFeed」報導，美國有一群女巫因為不滿川普，竟於二十四日晚間聚集紐約集體對他施咒，不讓他在任期內為所欲為。然而，也有基督徒到場聲援川普，手持鏡子反彈咒語，現場宛如鬥法大會。

「臉書」上近日發起「二二四對川普下限制咒」活動，號召全球女巫集體施咒，共吸引一萬兩千多人按讚。活動當天，約有十五至二十人群聚紐約川普大樓外，部分人士自稱女巫，她們坐在地上擺設塔羅牌、川普照片和橘色蠟燭等物品，先以針或釘子在蠟燭上刻上川普名字，然後再念「此咒如真」、「你被開除了！」之類咒語，最後燒掉川普的照片，並將影片上傳臉書。

之後，女巫們還手舞足蹈嘲諷川普，再將蠟燭埋藏或丟到水裡，讓咒語完整。她們計畫在每個殘月之日施咒，直到川普下台為止，美國「頹廢歌姬」拉娜．德芮（Lana Del Rey）也呼籲全球女巫共襄盛舉。

活動發起人休斯（Micheal Hughes）強調，這些屬於「束縛咒語」，旨在限制川普的行動，不會造成傷害。咒語能破壞川普手上的大聲公，摧毀他發表推文的手機，把他丟到黑暗的地下室裡，令他無法危害世人。

不過，一名自稱基督教神秘主義者的女子，手持鏡子跑到現場，聲稱要反射咒語，以保護川普免於巫術之害。另外，保守派宗教團體「基督國家主義者聯盟」則透過網路痛批，女巫召喚邪靈對付川普，將號召教友禱告反制。

其實，川普遭咒語攻擊早有前例。二○一五年九月，紐約布魯克林區一群婦女曾集體念咒，抵制川普參選。一六年十月，一個佛蒙特州團體也呼籲，以愛與女性主義的咒語，抵抗川普的種族主義、排外主義和性別歧視。

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  • 美國一群女巫二十四日晚間聚集紐約，集體對川普施咒，先在蠟燭上刻上川普名字，然後再念「此咒如真」、「你被開除了！」之類咒語，最後燒掉川普照片。（取自網路）

    美國一群女巫二十四日晚間聚集紐約，集體對川普施咒，先在蠟燭上刻上川普名字，然後再念「此咒如真」、「你被開除了！」之類咒語，最後燒掉川普照片。（取自網路）

  • 美國一群女巫二十四日晚間聚集紐約，集體對川普施咒。（取自網路）

    美國一群女巫二十四日晚間聚集紐約，集體對川普施咒。（取自網路）

  • 美國「頹廢歌姬」拉娜．德芮（Lana Del Rey）也呼籲全球女巫共襄盛舉。 （取自網路）

    美國「頹廢歌姬」拉娜．德芮（Lana Del Rey）也呼籲全球女巫共襄盛舉。 （取自網路）

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