李逸洋、陳慈陽人事案 立院通過
2017-02-25
〔記者彭琬馨、呂伊萱、蘇芳禾／台北報導〕立法院院會昨行使考試院副院長被提名人李逸洋、考試委員被提名人陳慈陽的同意權投票，兩人均獲過半同意票；就待宣誓就職後投入年金改革。總統府昨表示，蔡總統對立法院完成同意權行使表示感謝，也期待考試院加快推動年金改革方案的腳步。
立院現有一百一十三席立委，同意權過關門檻為五十七張同意票，結果李逸洋獲七十四張同意票、三張無效票，陳慈陽獲七十七張同意票，人事案順利過關。
民進黨團總召柯建銘表示，李逸洋將負責召開三月二日的考試院全院委員會，審查銓敘部年金改革草案，最快三月底才能送進立法院。
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