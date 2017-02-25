2017-02-25

〔記者陳梅英、高嘉和／台北報導〕學者多認為，要根本解決台灣陷入低薪困境，得從產業結構轉型著手，只要多幾家台積電，甚至產業星巴克化，擺脫低價、微利代工的產業模式，當企業利潤提高，才能推動薪資提升。

薪資Ｍ型化 勞工得自強

元大寶華經濟研究院院長梁國源指出，近年來勞動市場薪資逐漸Ｍ型化，主因是中產階級工作被自動化取代後，當無法自我提升、只能往下沉淪，造成台灣日漸低薪化；要解決這個問題，除勞工得自覺、透過學習提升技能外，政府要鼓勵、獎勵企業轉型，從源頭改善當前教育，提供多元線上課程。

梁國源分析，因中間的中產階級工作逐漸在自動化後被機器取代，卻無法往知識密集的高薪行業移動，只能轉向服務類型工作，造成薪資往下拉，也導致技術層次較低的工作機會供過於求，薪水更無法提升；另一方面，技術導向的技術人才或知識工作者供不應求，企業就算出高薪也找不到人，勞動市場Ｍ型化更嚴重。

梁國源強調，最根本的還是台灣教育出了問題，台灣學校教育需要檢討，當教育體系與經濟發展、產業轉型脫節，只會造成勞動市場失衡，更難走出低薪困境。

梁國源建議，另一個重點就是，產業必須透過升級及轉型提高自己的競爭力；這方面也是政府可著力之處，透過租稅等誘因，協助與引導企業提高自身附加價值，「台灣如果多幾個台積電，高薪工作機會也會增加」。

淘汰微利出口 發展內需

台經院副院長邱俊榮指出，台灣的代工模式，讓很多廠商靠著努力壓低成本搶訂單，所以，薪資提高就成為成本上升的一部分，在成本至上的情況下，薪資要提高就變得很困難，只知道降低成本來賺錢，而不是用更好的品質來賺錢，台灣一直陷於低價及成本至上的思維。

他建議，要淘汰沒有效率的出口產業，讓整個薪資水準提高後，發展內需產業，讓產業做某種程度的轉型，經濟成長果實才會落實到全民身上。