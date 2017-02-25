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勞工月均薪51Ｋ 你達標嗎

2017-02-25

〔記者盧冠誠／台北報導〕大家「薪」情如何？主計總處昨公布去年受僱員工平均月薪逼近四萬九千元，創歷年新高；如果覺得這數字太扯的民眾，可能會更傻眼，因擁有全職工作的國人，平均月薪甚至超過五萬一千元。

月薪逾5萬 創調查以來新高

主計總處昨公布一月失業率及二○一六年薪資統計，受惠景氣回溫，勞動市場呈現穩定狀況，一月失業率連五降至三．七八％，改寫十九個月新低，也創下歷年同月次低紀錄。但在亞洲四小龍中，台灣失業率還是高於南韓的三．四％、香港的三．三％，以及新加坡的二．二％。

主計總處昨也首次估算不含外籍與部分工時的薪資統計，扣除上述兩項後，去年本國受僱員工經常性薪資平均為每月四萬一○七四元，總薪資平均為每月五萬一二四一元，年增率分別為一．四三％、○．七二％，且創下十年調查以來新高。

這個上班族月薪平均數，與多數民眾感受大不同。有網友感嘆，若二十四小時不停工作，一個月有可能到這個數字；還有網友直呼「見鬼了」；更多網友道歉表示，對不起，「我拉低平均了」。

通膨吃掉薪水 實質薪倒退17年

雖然主計總處公布去年每人每月總薪資平均為五萬一千餘元，創歷史新高；不過，薪資漲幅仍追不上通貨膨脹，實質薪資倒退十七年。

名目薪資扣除同期間消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲一．四％，二○一六年實質總薪資年減○．七七％至四萬六四二二元，還不如二○○○年四萬六六○五元的水準，並終結連續兩年正成長走勢。

主計總處官員表示，由於物價上漲幅度相對大於薪資成長幅度，導致去年實質薪資負成長。實質薪資下滑，也反映相同的薪水，可買的東西變更少；以先前星巴克小杯拿鐵咖啡大漲近十六％為例，原本九五○○元可買一○○杯，現在相同的預算，只能買八十六杯。

許多網友無奈表示，名目薪資創新高是假的，實質購買力下滑卻是真的，長期以來，台灣物價不斷飆漲，只有薪水沒漲。

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