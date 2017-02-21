美商會看台經濟 有改善不夠快
2017-02-21
〔記者羅倩宜／台北報導〕美國商會昨發表「二○一七商業景氣調查報告」，認為台灣經濟有觸底回升跡象，但「經濟在改善，可惜速度不夠快」。美國商會會長章錦華表示，從調查中發現，美商將台灣列為全球十大市場，且加碼投資台灣意願已從觸底回升，政府有必要加快改革。
根據調查，美國商會旗下會員認為，台灣經濟已出現谷底回升跡象。從企業獲利來看，高達六十七％的受訪者表示，去年獲利「相對或非常良好」；認為今年營收獲利將雙雙成長的企業，也達五十六％。
再從投資意願來看，未來一年將加碼在台投資的會員，二○一三年曾高達五十二．五％，去年最低僅四十三．九％，昨最新數據來到四十五．九％，略高於去年谷底。
美國商會表示，台灣景氣復甦是好事，但速度不夠快，「尤其美商會員向來重視台灣市場，四十五％受訪者將台灣視為全球前十大市場，在全球一八二國中被列為前十大，顯見其重要性。」
章錦華說，台灣的各項條件都很好，發展為亞太區域中心很有潛力，這從過去十幾年大型美商如戴爾、微軟、貝泰（Becktel）、半導體材料廠慧盛（Versum）等在台設立研發中心或加碼投資可以看出。「因此，政府有必要加快改革腳步，解決企業營運問題。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 海倫清桃離婚34天 不堪寂寞勾胸肌男返香閨
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 一票3千！通霄農會改選 總幹事參選人坦承買票
- 《自由廣場》「政策」與「原則」之爭
- 以為發福 開刀取出3公斤腫瘤
- 失主攔警找婚戒 正巧就是警撿到
- 國民黨魁選戰》郝龍斌成立競選辦 吳敦義稱團隊準備好了
- 《中英對照讀新聞》Pakistani court bans Valentine’s day 巴基斯坦法院禁止情人節
- 當紅女星遭綁架性侵 印度性暴力不止
- 俄使朱爾金過世 聯合國表震驚
- 貓神和百年老店─日本宮城縣丸森町
- 森進一獻愛台灣母親 創日星先例4.29花蓮開唱
- 簡易自來水工程設計不良 國姓公所限月內改善
- 今年擴大資本支出 台郡華通不手軟
- 台灣甲子園 曝光度慘輸HBL
- 年營收逾48萬跨境電商 未繳稅最高罰3萬
- 盜伐市價14萬牛樟 重罰148萬
- 阿達屢遭女生拒 原因竟是像...
- 有考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 閩南樂府 扎根社區
- 長照法人草案 結餘需做培訓
- 中山大清寒生金福源論文躍國際 逕讀博士班
- 「大餅紙」揭秘 蝶戀花司機當天開車達11小時
- 日電玩太空戰士 獲金氏紀錄
- 〈情字這條路〉愛情 不只是作伴遊戲
- 心臟裝電池 柯昱任學測70級分
- 這門檻相當另類… 林邊鄉康樂台將拆掉重建
- Genesis公開賽奪冠 D.強森超車登球王
- 上尉詩人爆料 莉亞公主生前早預言死期
- 張榮味掌優勢 北農人事案 市府擺爛至6月
- 稻香市場變長照基地 民眾盼保留超市
- 阿里巴巴結盟百聯 發展「新零售」
- 西螺果菜市場 設全國首座蔬果溯源專區
- 宋智孝露黑Bra秀美腿 自爆「當女演員讓我手腳蜷縮」
- 竹苗水情吃緊 恐一階段限水
- 石門水庫擬納空品淨區 桃市第5處
- 〈下班做什麼〉吹吹印度（瘋）
- 侯昌明肉麻示愛 送老婆情趣內衣
- 助連俞涵掃情傷 李國毅逼愛苗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美商會看台經濟 有改善不夠快
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分