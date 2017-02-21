美商會看台經濟 有改善不夠快

2017-02-21

〔記者羅倩宜／台北報導〕美國商會昨發表「二○一七商業景氣調查報告」，認為台灣經濟有觸底回升跡象，但「經濟在改善，可惜速度不夠快」。美國商會會長章錦華表示，從調查中發現，美商將台灣列為全球十大市場，且加碼投資台灣意願已從觸底回升，政府有必要加快改革。

根據調查，美國商會旗下會員認為，台灣經濟已出現谷底回升跡象。從企業獲利來看，高達六十七％的受訪者表示，去年獲利「相對或非常良好」；認為今年營收獲利將雙雙成長的企業，也達五十六％。

再從投資意願來看，未來一年將加碼在台投資的會員，二○一三年曾高達五十二．五％，去年最低僅四十三．九％，昨最新數據來到四十五．九％，略高於去年谷底。

美國商會表示，台灣景氣復甦是好事，但速度不夠快，「尤其美商會員向來重視台灣市場，四十五％受訪者將台灣視為全球前十大市場，在全球一八二國中被列為前十大，顯見其重要性。」

章錦華說，台灣的各項條件都很好，發展為亞太區域中心很有潛力，這從過去十幾年大型美商如戴爾、微軟、貝泰（Becktel）、半導體材料廠慧盛（Versum）等在台設立研發中心或加碼投資可以看出。「因此，政府有必要加快改革腳步，解決企業營運問題。」