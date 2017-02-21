| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報 小黃擦撞機車 女騎士流滿地血命危
 首頁 > 焦點

美商會看台經濟 有改善不夠快

2017-02-21

〔記者羅倩宜／台北報導〕美國商會昨發表「二○一七商業景氣調查報告」，認為台灣經濟有觸底回升跡象，但「經濟在改善，可惜速度不夠快」。美國商會會長章錦華表示，從調查中發現，美商將台灣列為全球十大市場，且加碼投資台灣意願已從觸底回升，政府有必要加快改革。

根據調查，美國商會旗下會員認為，台灣經濟已出現谷底回升跡象。從企業獲利來看，高達六十七％的受訪者表示，去年獲利「相對或非常良好」；認為今年營收獲利將雙雙成長的企業，也達五十六％。

再從投資意願來看，未來一年將加碼在台投資的會員，二○一三年曾高達五十二．五％，去年最低僅四十三．九％，昨最新數據來到四十五．九％，略高於去年谷底。

美國商會表示，台灣景氣復甦是好事，但速度不夠快，「尤其美商會員向來重視台灣市場，四十五％受訪者將台灣視為全球前十大市場，在全球一八二國中被列為前十大，顯見其重要性。」

章錦華說，台灣的各項條件都很好，發展為亞太區域中心很有潛力，這從過去十幾年大型美商如戴爾、微軟、貝泰（Becktel）、半導體材料廠慧盛（Versum）等在台設立研發中心或加碼投資可以看出。「因此，政府有必要加快改革腳步，解決企業營運問題。」

廣告
  • 近5年美商對台景氣看法的變化

    近5年美商對台景氣看法的變化

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 商業景氣 美國商會
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：美商會看台經濟 有改善不夠快


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.