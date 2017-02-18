陳庚金喊軍公教能撈就撈 府譏：講海鮮嗎
〔記者蘇芳禾、施曉光、彭琬馨／台北報導〕國民黨中評會主席團主席陳庚金因不滿年金改革，呼籲軍公教人員現在開始「能撈就撈、能混就混」，拖垮這個政府。總統府發言人黃重諺昨天反問，「他（陳庚金）是在講海鮮嗎？」黃強調，相信不會有人認同這樣的發言代表絕大多數認真在工作崗位上的軍公教同仁。
黃重諺：不會有人認同
黃重諺表示，政府各部門都會積極準備，務必讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，這樣的發言不值得評論。
期待社會上每一種對於年金改革的意見、想法都能充分討論，完整溝通，讓制度的革新更加成功。
林萬億：這是不當言論
陳庚金曾任行政院人事行政局長，黃重諺表示，很訝異這樣的話是出自一位資深主管政府人事制度的前官員口中。總統府年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億也批評，這是不當言論。
林萬億在立院受訪表示，因先前的不合理設計，讓政府在處理年金時已相對困難；已退休或屆退人員面對如此不當制度下的年金保障，應該「配合一起改革」，否則未來的年輕人或資淺人員，都會因年金破產所帶來的經濟不安全感，面臨恐懼。
陳庚金前天在退休軍公教警聯合總會會員大會上呼籲所有現職軍公教人員「能撈就撈、能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，主持會議的總會長、國民黨副主席胡志強還稱讚陳「講得真是有模有樣，充滿情感和意義呀！」
胡志強改口 稱不贊成陳的發言
陳庚金的言論引發爭議後，胡志強昨在臉書上澄清說，他不支持也不贊成所謂「能撈就撈」，「我相信陳資政也是開玩笑的。」
胡志強指出，當天陳庚金在說話時，因為聯合總會副總會長林水吉與他談話，所以並沒有聽到陳庚金的說話內容，結束時跟著台下的人一起鼓掌，是起碼的禮貌，而且因為陳庚金當過人事行政局長，要幫退休軍公教警爭取權益，因此他才說陳庚金有情有義。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 機捷效率差 鐵道專家預言「預辦登機遲早收攤」
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 兆豐風暴效應╱國銀海外員工 將強制上法遵課
- 遊客拉拍照 幾米公園女主角臂裂
- 一例一休+景氣前景不明 花旗聯合勸募金額減1成
- 近3年新低 北台1月預售案僅50億
- 南港都計設專區 工業區可做住宅
- 「做嬤，就要帶孫…」少女險染毒 嬤隔代教養好無力
- 小小郭能否複製 建仔夢幻劇本
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 02/18 各報重點新聞一覽
- 后里泰安週日櫻花季 花開3成
- 霍特帥駕超跑 撞爛名車不心疼
- 轉客運業？ 司機︰交部把車買回再說
- 選舉人名冊遲給 東勢農會延2週投票
- 〈家禽禁運禁宰〉傳統市場恐漲 大賣場不漲
- 自由談》唐僧與孫行者何在？
- 公墓區變公園 覆鼎金雙湖公園開工
- 平均日讀20本 她去年借閱7294本書
- 大安溪畔流浪狗群聚 老翁遭攻擊重傷
- 卸任特首判有罪 曾蔭權 香港第一人
- 寶山水庫跨湖橋樑 7月完工
- 〈花編動物園〉吾家有鳥初長成
- 土耳其汽車炸彈爆炸 1死15受傷
- 拒當便利貼 彰市路燈、電桿穿「洞洞裝」
- 《中英對照讀新聞》Austrian authorities seeking Hitler double seen around birthplace 奧地利當局尋找希特勒出生地附近被看到的分身
- 沒搶到郭泓志 葉君璋失望也高興
- 血液庫存量拉警報 僅剩4天
- 自由廣場》問題不在廉價旅行團
- 「追日計畫」 市庫可年進帳300萬
- 悍將4鮮肉 轟爆江蘇隊
- 東北風通過 今高溫降5度
- 自由廣場》能撈就撈 反污名 能混就混 要尊嚴
- 官司敗訴得拆校還地 彰化大成國小恐「滅校」
- 基隆》中正國中校舍改建 空拍翻模
- 柯爾壞壞 明星賽預告「杜魏大和解」
- 遠通電收求償ETC欠費郵資 高公局判賠7420萬
- 北韓索金正男遺體 馬國要求提供親人DNA
- 司機過勞 周比蒼︰人為財死
- 杜哈網球賽》第二輪就打包 柯珀怎麼了？
標題：陳庚金喊軍公教能撈就撈 府譏：講海鮮嗎
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email