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陳庚金喊軍公教能撈就撈 府譏：講海鮮嗎

2017-02-18

〔記者蘇芳禾、施曉光、彭琬馨／台北報導〕國民黨中評會主席團主席陳庚金因不滿年金改革，呼籲軍公教人員現在開始「能撈就撈、能混就混」，拖垮這個政府。總統府發言人黃重諺昨天反問，「他（陳庚金）是在講海鮮嗎？」黃強調，相信不會有人認同這樣的發言代表絕大多數認真在工作崗位上的軍公教同仁。

黃重諺：不會有人認同

黃重諺表示，政府各部門都會積極準備，務必讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，這樣的發言不值得評論。

期待社會上每一種對於年金改革的意見、想法都能充分討論，完整溝通，讓制度的革新更加成功。

林萬億：這是不當言論

陳庚金曾任行政院人事行政局長，黃重諺表示，很訝異這樣的話是出自一位資深主管政府人事制度的前官員口中。總統府年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億也批評，這是不當言論。

林萬億在立院受訪表示，因先前的不合理設計，讓政府在處理年金時已相對困難；已退休或屆退人員面對如此不當制度下的年金保障，應該「配合一起改革」，否則未來的年輕人或資淺人員，都會因年金破產所帶來的經濟不安全感，面臨恐懼。

陳庚金前天在退休軍公教警聯合總會會員大會上呼籲所有現職軍公教人員「能撈就撈、能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，主持會議的總會長、國民黨副主席胡志強還稱讚陳「講得真是有模有樣，充滿情感和意義呀！」

胡志強改口 稱不贊成陳的發言

陳庚金的言論引發爭議後，胡志強昨在臉書上澄清說，他不支持也不贊成所謂「能撈就撈」，「我相信陳資政也是開玩笑的。」

胡志強指出，當天陳庚金在說話時，因為聯合總會副總會長林水吉與他談話，所以並沒有聽到陳庚金的說話內容，結束時跟著台下的人一起鼓掌，是起碼的禮貌，而且因為陳庚金當過人事行政局長，要幫退休軍公教警爭取權益，因此他才說陳庚金有情有義。

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  • 國民黨中評會主席團主席陳庚金因不滿年金改革，16日呼籲軍公教人員現在開始「能撈就撈、能混就混」，拖垮這個政府。（資料照）

    國民黨中評會主席團主席陳庚金因不滿年金改革，16日呼籲軍公教人員現在開始「能撈就撈、能混就混」，拖垮這個政府。（資料照）

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