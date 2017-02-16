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《行政部門檢討》強制遊覽車裝動態資訊系統
2017-02-16
〔記者蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕蝶戀花遊覽車翻覆，造成卅三死，行政院副院長林錫耀昨在民進黨中常會上報告交通部提出包括吊銷出事業者執照等五大措施，總統蔡英文聽取報告後則指示，行政部門要全面檢討並改善相關措施。
據轉述，交通部採取的五大措施，包括要求公路總局重新清查評鑑結果，對列為丙、丁等的業者，就其應改善事項，分別給予改善期限；進行遊覽車司機的資料比對調查，有重大或高頻次違規、行為偏差等危及消費者權益或安全情事的駕駛，會通知遊覽車客運公司或旅行業，重新檢討是否持續僱用與合作。
交通部責令觀光局，全面檢視一日遊行程，並決定一個月內研議修正汽車運輸業管理規則，強制遊覽車應全面裝設動態資訊系統並介接統一平台納管。
民進黨發言人邱莉莉會後轉述，蔡總統聽取報告後，指示行政部門要全面檢討並改善相關措施。
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