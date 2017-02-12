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5.6強震 南台有驚無險

2017-02-12

想到去年…元宵夜難眠

〔記者鄭瑋奇、王俊忠、洪瑞琴、劉婉君、陳薏云、張慧雯、廖千瑩／綜合報導〕去年小年夜的二○六震災才剛過週年，昨天元宵凌晨一點十二分許，台南近海發生芮氏規模五．六強震，南市最大震度達六級；三分鐘之後，又發生規模四．二的餘震，讓台南人寒冬再嘗驚恐，徹夜不成眠。

南市最大震度6級 市長坐鎮指揮

昨天主震震央在台南市政府西南方十二．二公里，震源深度十八．四公里，台南市最大震度達六級，彰化、雲林、嘉義、高雄、屏東也都有四級震度。不少台南市民被強震搖醒，驚呼：「難道又要有大災情了？」多家廿四小時營業的百貨商場、超商貨架商品掉落一地，店員與顧客嚇得跑到店外避難。

台南市長賴清德在凌晨一點卅三分，由太座開車載到災防中心坐鎮，行政院長林全也在第一時間致電表達關切，民眾則忙著以電話及通訊軟體互相了解狀況。

市民湯小姐表示，上次是小年夜發生地震，今年過年就有點「毛毛的」，沒想到元宵就發生地震，她真的好害怕。陳小姐說，這次地震是先「把你搖醒」，接著就是「猛力大搖」，她們全家嚇得一起大叫，接著一個晚上都無法安眠。

由於台電變電所的變壓器在地震時脫落，造成南市五萬零九百廿五戶瞬間停電，民眾在黑暗中更加驚慌，所幸震後半小時陸續恢復供電。

感覺和去年一樣大 還好沒釀重災

台南永康維冠金龍大樓旁的家具行老闆于保煌說：「感覺和去年的強度一樣大。」倉皇逃出屋外的同時，也讓他想起一年前餘悸猶存的畫面，直說：「好家在！這一次沒有重大災情傳出，現在還是覺得太恐怖了！」

消防署統計，全台共有四位民眾受傷送醫，包括高雄卅四歲女性起床時跌倒，右後腦勺撞傷、八十七歲女性被木製存錢筒砸傷頭部、廿六歲女子清理地震掉落物時於浴室滑倒，頸椎受傷；另台南四十七歲女性地震後查看水塔時跌落，腰椎骨折。

台積電拚一天恢復 晟田產能受影響

部分台南科學園區廠商也受地震影響。台積電有部分機台移位，已聯絡必要人員回來支援，預計一天內恢復，不會影響第一季出貨。航太關鍵零組件製造廠晟田則發布重大訊息，指地震造成機台須重新校驗精準度，估計校驗金額約為五十萬元至一百萬元，預計影響二月部分產能，致部分產品遞延至三月份出貨。

氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，這次是今年震度最大、也是唯一規模五以上的地震，但仍屬正常能量釋放；因每個月都應該要有規模五以上的地震，只是今年一月沒有發生。不過，從主震後的幾次餘震判斷，未來即便有餘震，規模也不會太大。

賴清德說，台南有六條地震帶，市府會運用中央對台南的協助，把土壤液化區做深入探測；同時，幫助市民對老舊房子體檢，改善房屋的耐震能力。

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  • 強震劇烈搖晃，台南一家24小時營業的百貨商場員工（藍衣者）奪門而出。（記者王俊忠翻攝）

    強震劇烈搖晃，台南一家24小時營業的百貨商場員工（藍衣者）奪門而出。（記者王俊忠翻攝）

  • 台南外海11日凌晨發生規模5.6地震，台南最大震度6級，台南市政府應變中心一級開設，市長賴清德坐鎮指揮，並澄清網傳的災情謠言。（台南市政府提供）

    台南外海11日凌晨發生規模5.6地震，台南最大震度6級，台南市政府應變中心一級開設，市長賴清德坐鎮指揮，並澄清網傳的災情謠言。（台南市政府提供）

  • 南市南區金華路一段一家超商天花板掉落。（記者王俊忠翻攝）

    南市南區金華路一段一家超商天花板掉落。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市南區一處里活動中心天花板在地震後掉落。（記者王俊忠翻攝）

    南市南區一處里活動中心天花板在地震後掉落。（記者王俊忠翻攝）

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