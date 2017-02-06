海基會辦台商活動 這次出席人數最多

2017-02-06

〔記者林良昇／台北報導〕海基會昨舉辦台商春節聯誼活動，總出席人數為五二三人，為海基會台商活動歷來人數最多，蔡英文總統也應邀出席，台企聯會長王屏生則未現身；對於台商協會成員是否受中方政治壓力？海基會董事長田弘茂表示，「這個問題留給你們（指媒體）自己有想像空間」，但今年參加的台商人數不比往年少，不需往打壓的方向過分強調。

台企聯榮譽會長郭山輝會後受訪時表示，兩岸關係目前有很大困境，挑戰看起來巨大，「基本上大家很想回來」，只是氛圍還不是「撥雲見日」，僵局造成台商回台不踴躍，心中有些顧慮，但沒有所謂的「政治壓力」。

工商協進會理事長林伯豐受訪時則說，台商在中國遇到的困境主要是美國總統川普上台後中美貿易的對抗，若是電子業等不適合在美國投資的產業，建議應回台投資製造，而兩岸協議監督條例草案應速審議。

國民黨中常委、漳州市台商會會長廖萬隆則在現場發聲明給媒體，批新政府對兩岸態度晦暗不明，拒絕九二共識後兩岸關係確定無解。

陸委會主委張小月則在致詞時強調，政府將持續向中國大陸表達善意。