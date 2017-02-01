蔡政府推改革 學者籲大膽做
〔記者鍾麗華／台北報導〕新年伊始，蔡政府宣示持續推動改革，包括年金改革法案將在三月送到立法院審議、司改國是會議將在六月登場。東華大學教授施正鋒呼籲，「改革應回到初衷，答應選民的承諾，就要努力達成，大膽去做。」
台灣師範大學政治學研究所教授范世平強調，改革要順著主流民意走，傾聽民意，堅定腳步，就不會被少數的反對聲浪而左右。
蔡總統前天在臉書貼文表示，「讓我們養足精神，迎接新年，改革成功。」總統府發言人黃重諺解釋，今年起各項攸關國家能否脫胎換骨的改革將正式啟動，總統期許這些改革都能成功。
施正鋒︰回到初衷 別只是打安全牌
施正鋒認為，蔡政府改革仍是打「安全牌」，能做多少就做多少，採「漸進式」的改革，並沒有看到積極、跨大步的做法；而當初自己的理念又不敢堅持，一路左搖右擺、東修西改，例如「一例一休」、同婚問題就是如此。至於年金改革，只是讓年金延後破產，充其量是「做半套」，年輕人依舊憂心未來退休保障問題。
范世平說，回顧去年，蔡政府推動的改革，戰場開太多，這些改革與原來支持者也產生極大的矛盾，例如「一例一休」，表面上看起來對勞工好，卻影響服務業勞工，也衝擊長期支持民進黨的中小企業；此外，同性婚姻法案在長老教會內，也不見得支持。
范世平︰順著主流民意 除弊也興利
范世平指出，獲得多數民眾支持的年金改革，是農曆年後第一個主戰場，相當重要，蔡政府應該大膽、放手去做，並透過大數據分析，了解主流民意所在，順著民意推動改革，年金改革就能為蔡政府真正加分。
范世平表示，民眾期待「除弊」之外，最重要還要「興利」。因此他建議蔡政府戰場不宜開太多，否則哪有時間拚經濟？而且改革的刺激越多，民眾也會越來越無感，改革的「邊際效應」也會隨之遞減。
改革是開胃菜 拚經濟才是主菜
范世平強調，「改革是開胃菜，不能當主菜吃，主菜還是經濟」，蔡總統在去年最後一天，對人民宣示今年政府施政將全力提振台灣經濟，但都已過了一個月，卻沒看到拚經濟的方法。明年此時，經濟若仍沒太大起色 ，民眾對於改革的熱情與期盼還剩多少？
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