總統太狂 共和黨同志急切割
〔編譯茅毅／綜合報導〕第一次當總統的七十歲紐約億萬富豪川普正面臨強大批評聲浪，外界擔憂他接下來可能會以民族主義的名義幹出什麼好事。在廿九日上午前，已有包括逾十二位共和黨國會議員公開反對川普的移民禁令，其中包括如參議員麥肯等該黨極具影響力的重量級議員，這顯示已有愈來愈多意識形態不同的共和黨人士選擇與川普劃清界線。
共和黨在聯邦參議院的領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，美國不該舉行一場宗教測驗；俄亥俄州選出的該黨聯邦參議員波特曼（Rob Portman）直指，加強難民審查的計畫本身，就沒經過審查；領導幾個政治及政策團體的億萬富翁寇克兄弟（Charles and David Koch），也首度公開批評川普。《時代雜誌》網站指出，川普就任不過逾一週，這波批評他的浪潮顯示，一位新總統的蜜月期可以多短，從爭議的移民禁令看來，剩餘任期恐前途多舛。
針對移民禁令，川普的支持者︱共和黨的聯邦參院外交委員會主席寇克（Bob Corker）也表示，川普「政府應立即妥為修正」，「我希望在徹底的檢視後……大部分的問題將會改善和修補」。同黨的田納西州聯邦參議員亞歷山大（Lamar Alexander）也呼應寇克應修改這項政策的說法。共和黨的內布拉斯加州聯邦參議員薩瑟（Ben Sasse）也認為，該禁令形同恐怖份子的勝利，恐怖份子將可藉此主張，美國把所有穆斯林與「聖戰士」畫上等號。
川普則不甘示弱，廿九日以推文強力抨擊參議員麥肯和葛蘭姆的聲明，稱「至今，中東有許多基督徒遭殺害，我們不能讓這樣的恐怖繼續下去」。目前公開撻伐川普的共和黨人士確實還不多，且幾無跡象顯示，川普準備向這些批評屈服，反而可能只會讓他相信要加大對其政敵與媒體的攻擊力道。
至於川普的核心支持者，對這股全美乃至全球的反川普浪潮則是無動於衷，反而認為抗議人士應該冷靜下來面對現實。路透報導，六十歲的密西根州退休咖啡館女員工惠特說，「看看歐洲發生什麼事，我很恐懼，不敢去那裡旅遊。」密蘇里州聖路易郊區七十二歲的提肯說，大家應給川普一個機會，「總有人要站出來，當個大人，找出阻止外人進入美國的更好方法」。
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