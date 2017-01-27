查附隨組織 2.24救國團聽證會
累積五十三億資產 還坐擁多筆不動產
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會持續追查國民黨產，農曆年後第一槍瞄準救國團，將於二月廿四日召開聽證程序，對救國團是否為國民黨附隨組織做認定。黨產會委員指出，救國團曾是國家成立的機構，獨立成社團法人後，現竟累積高達五十三億元資產，還坐擁多筆不動產，黨產會將請救國團說明這些資產的來源，並釐清成立救國團的「第一桶金」是否為國民黨不當黨產。
黨產會委員指出，依據黨產條例，黨產會要釐清救國團的人事、財務、業務經營，是否曾由國民黨實質控制，將分作「成立歷史」、「組織人事」、「財產取得來源」三線追查。
黨產會委員表示，從黨產會近日調閱黨史資料來看，救國團的成立國民黨脫不了關係，如一九五二年成立救國團前身「青年反共救國團」時，其預算編制、人事任命，竟要由「國防部報請行政院核示」，可見救國團就是國家花錢成立的機構，而當時的團長與首任主任，即是時任國民黨總裁的蔣介石及其子蔣經國。
該委員指出，台灣高等法院判決也認證救國團曾為國家機構，救國團一九五二年至一九六九年間是以「機構」型態隸屬國防部總政治部，屬政府組織；一九六九年後解除與國防部隸屬關係，改由行政院督導業務；一九八九年登記為社團法人。
黨產會委員表示，救國團原是國家花錢成立的機構，獨立出去為社團法人後，其名下資產竟累積高達五十三億元，「錢到底從哪裡來？」此外，根據二○○七年行政院黨產小組調查，救國團名下共有不動產一百五十一筆，包括土地五十三筆、面積三萬多平方公尺，以當時公告土地現值總額，價值高達六．九七億元，名下建物九十八筆，總面積也達十萬多平方公尺，「救國團名下那麼多土地和建物，到底怎麼來的？」救國團應證明這些不動產是合法取得。
黨產會主委顧立雄日前表示，救國團除了本身的社團法人組織外，旗下還有許多轉投資事業，黨產會對附隨組織的認定範圍，是針對救國團組織，或要擴及投資事業，要細緻處理。他強調，黨產會將盡量在對善意第三人保障的基礎下，討論轉型正義的極限。
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標題：查附隨組織 2.24救國團聽證會
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