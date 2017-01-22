美總統換人 推特帳號也移交

2017-01-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕川普二十日正式成為美國第四十五任總統，卸任的歐巴馬也將有近一千四百萬名網友關注的美國總統官方「推特」帳號移交川普，社群媒體帳號首度成為政權交接的一部分，至少今後四年，「@美國總統（@POTUS）」這個推特帳號將代表川普，而在該帳號啟用的頭一個小時內，就有約四三○萬名網友關注。

不過川普就職後，並未急著使用該帳號，他以總統身分所發的第一則推文來自「@真唐納．川普（@realDonaldTrump）」此一私人帳號。他在就任後約一小時對關注該帳號的兩千一百萬名網友推文寫道︰「我們將帶回屬於我們的工作、國界、財富—還有夢想」。有關川普將如何管理其「推特」帳號以及其部屬是否會代他推文，目前尚不得而知。

幾小時後，「@美國總統」這個官方帳號才正式啟用，採用一張川普在就職大典上的照片，還提供一則「臉書」貼文的連結，同樣的照片亦出現在白宮更新後的「IG」帳號。至於歐巴馬政府八年間所發的推文和貼文已另外存檔。新第一夫人梅蘭妮亞則承接「@美國第一夫人（@FLOTUS）」的「推特」帳號。

過去，複雜的總統交接過程包括核武密碼及白宮橢圓形辦公室鑰匙的移交，而在二十一世紀的現在，白宮的社群媒體官方帳號也列入交接清單。在去年總統大選投票日前一週，就已公布白宮的數位交接計畫，強調美國「國家檔案館」將以和書面紀錄類似的方式，保存社群媒體的內容。