美總統換人 推特帳號也移交
2017-01-22
〔編譯茅毅／綜合報導〕川普二十日正式成為美國第四十五任總統，卸任的歐巴馬也將有近一千四百萬名網友關注的美國總統官方「推特」帳號移交川普，社群媒體帳號首度成為政權交接的一部分，至少今後四年，「@美國總統（@POTUS）」這個推特帳號將代表川普，而在該帳號啟用的頭一個小時內，就有約四三○萬名網友關注。
不過川普就職後，並未急著使用該帳號，他以總統身分所發的第一則推文來自「@真唐納．川普（@realDonaldTrump）」此一私人帳號。他在就任後約一小時對關注該帳號的兩千一百萬名網友推文寫道︰「我們將帶回屬於我們的工作、國界、財富—還有夢想」。有關川普將如何管理其「推特」帳號以及其部屬是否會代他推文，目前尚不得而知。
幾小時後，「@美國總統」這個官方帳號才正式啟用，採用一張川普在就職大典上的照片，還提供一則「臉書」貼文的連結，同樣的照片亦出現在白宮更新後的「IG」帳號。至於歐巴馬政府八年間所發的推文和貼文已另外存檔。新第一夫人梅蘭妮亞則承接「@美國第一夫人（@FLOTUS）」的「推特」帳號。
過去，複雜的總統交接過程包括核武密碼及白宮橢圓形辦公室鑰匙的移交，而在二十一世紀的現在，白宮的社群媒體官方帳號也列入交接清單。在去年總統大選投票日前一週，就已公布白宮的數位交接計畫，強調美國「國家檔案館」將以和書面紀錄類似的方式，保存社群媒體的內容。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 白宮變天官網也大改 氣候變遷、同志內容都消失…
- 從就職典禮分析川普 專家： 對老婆零尊重
- 一級主管可任12年 文基會挨批自肥
- 洋蔥甩情變 玖壹壹跳到噴汗還比YA
- 〈徵文啟事〉消夜場
- 川普３大風險 政府３套劇本因應
- 美空襲 狙殺敘「開打」逾百戰士
- 空拍助領風災補助 遲緩兒道謝
- 擬「演藝圈黑名單」 南韓文化部長被捕
- 台電大林廠區傳出火警 大批警消馳援
- 洪秀柱夜探軍公教絕食者 樂見詹啟賢選黨魁
- 杜蘭特飆32分 率勇士拔「箭」
- 韓女遭性侵案》還有10人受害？ 警急聯繫律師
- 《富邦盃少棒賽》張秉宏壓陣 台東內戰紅葉大勝
- 魏德聖52大手筆 淡水碼頭變花巿
- 一週大事（1月15日至1月21日）
- Link16軍購案 有助台美戰情分享
- 學測落幕 數學成入學關鍵 台大門檻估67級分
- 中方刻意閃躲 兩岸簽署協議工作會議被推延
- 廖振珽逆轉上手 奪亞錦賽資格
- 自由廣場》勞工吃不到 雇主哀哀叫
- 企業：擴大內需 減稅吸引台商
- 《謠言終結站》微波爐旁講手機奪6命? 沒這事別慌！
- 桃市小校行政編制 議員批不足
- 王政浩拚經典賽 中職還沒主意
- 角頭被擄痛毆 拒談案情警難辦
- 學測英文 得高分有難度 隔2年又考看圖式作文
- 自由廣場》錢坑也重北輕南
- 本週台塑化汽柴油 各降1角
- 水中央旁老榕 地主無私分享
- 〈大雞大利迎新年〉4-1 最受歡迎年菜 得獎的是……
- 今晨淡水低溫下探12度 冷氣團持續影響至24日
- 米亞星世界：2017.1/22～1/28
- 志工韋能水、范仁海 大半歲月獻家扶
- 山田優提前卸貨 小栗旬喜迎老二
- 集權總統 土耳其國會通過憲草
- 採訪側記／務實的恰恰 親筆寫順心
- 01/22 各報重點新聞一覽
- 3年如一日…4童見警車就敬禮 暖了「警察杯杯」的心
- 布魯克林約會小賈舊愛 不認拍拖
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美總統換人 推特帳號也移交
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分