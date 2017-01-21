就職演說 川普：今天起權力回到人民

2017-01-21

〔編譯孫宇青、記者李欣芳／綜合報導〕川普時代正式來臨！地產大亨出身的政治素人唐納．川普，於美東時間二十日正午十二時（台灣時間二十一日凌晨一時），正式宣誓就職美國第四十五任總統。川普矢言「重建我們的國家、恢復對人民的承諾」，以實現競選承諾─「讓美國再次偉大」。

總統蔡英文代表台灣人民向川普總統及彭斯副總統表達祝賀，期待台美關係能在既有良好的基礎上有更進一步的發展與合作。

讓美國再次偉大 從在美製造開始

七十歲的川普在就職演說中，率先向美國歷任總統及歐巴馬伉儷等人表達謝意，感謝其過去的貢獻。川普表示，一月二十日這天具有特別的意義，因為這是將權力從華府核心重新交還給人民的日子，「這個時刻屬於你們、美國是你們的國家」。川普譴責，華府繁榮，受益者卻不是人們，因此他將會「重建我們的國家、恢復對人民的承諾」，「這些苦難此時此刻開始就會結束，我們會帶回工作、財富和夢想」。

川普誓言，今後「美國優先」將是施政的首要觀點，不管是貿易、稅務、移民或外交事務，都會以「美國製造、聘請美國人」為原則，且強調所有空口白話都將到此為止，他會讓美國強壯、富有、榮耀且安全，「讓美國再次偉大、拿下前所未有的勝利」。

川普十九日搭乘總統專機空軍一號自紐約前往華府、並首度接受軍禮迎接，隨後出席名下川普國際飯店的共和黨慶祝活動，前往阿靈頓國家公墓獻花，以及偕同第一家庭成員參加在林肯紀念堂舉行的音樂會、還與支持者共賞煙火。華府時間二十日一早，川普和夫人梅蘭妮亞前往鄰近白宮的聖約翰聖公會教堂參加晨禱會，隨後赴白宮與歐巴馬和蜜雪兒茶敘，並且一同沿賓夕法尼亞大道前往國會山莊外的就職典禮會場。九時三十分，舞蹈、合唱等盛大表演陸續登場，為就職典禮拉開帷幕，並由年僅十六歲的古典跨界歌手小賈姬領唱美國國歌。

十一時卅分，在聯邦最高法院大法官湯瑪斯引導下，副總統當選人彭斯宣讀就職誓詞，川普則在首席大法官羅伯茲引領下，於十二時開始宣誓就職。川普用以宣誓的聖經有兩本，一本是第十六任總統林肯宣誓所用的聖經，另一本則是川普母親過去做為禮物相贈的聖經。除了歐巴馬和蜜雪兒外，柯林頓和希拉蕊、布希伉儷和卡特等前總統，也都在台上觀禮；民主黨眾議員則佩帶標有「保護醫改法」的藍色胸章出席，對共和黨廢除歐巴馬政績之一「可負擔醫療法」的無聲抗議。