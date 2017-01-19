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賀川普就職 率團抵華府 游錫堃盼台美簽FTA

2017-01-19

〔駐美特派員曹郁芬／華府十七日報導〕率團到華府出席美國總統當選人川普就職典禮的台灣前行政院長游錫堃今天表示，他們此行希望向美國友人表達，盼美台能深化經貿關係，共維亞太和平穩定，以及美國能多支持台灣國際參與的三項期待，尤其盼望川普上任後，美台能簽署雙邊貿易協定。

對於川普指美國不必受一中政策拘束，歐巴馬政府的副國家安全顧問羅茲今表示，美中關係奠基於一中政策，例如上海公報，美中過去已協商過，就總體的美中關係來說，是無法協商的，也是危險的，台海危機升高帶來風險，扯進台灣只會危及雙邊關係，沒有好處。

羅茲表示，美中或許可以重新談判，但這是美國與全世界最大國家達成的協議，也是美國同意推動的架構。在一中政策下，美國與台灣維持有效能的關係，台灣人民繼續在自己的政治制度與經濟下受益。

羅茲認為，中國不會在一中問題上有變化，涉及到什麼是「中國」時，中國不會接受把其他議題或歷史牽扯進來去協商。希望川普政府看見與中國進行建設性協商的價值。

不過，游錫堃表示，川蔡通話後，台灣很低調，是川普公布後，蔡英文才敢公布；至於擔不擔心台灣成為川普的棋子，他表示，任何總統都是以自己國家利益為先，要談誰是誰的棋子，這是互相為用的，台灣有重要戰略價值，美台都是民主國家，有共同價值，但台灣也要看未來能幫川普政府做什麼。

游錫堃一行除出席二十日的就職大典外，還預定拜會美國國會議員、傳統基金會和全球台灣研究中心等智庫，據了解，目前在川普交接團隊擔任資深顧問的傳統基金會創辦人佛訥與亞洲部主任羅曼都會參與座談。至於是否會見到川普未來的執政團隊，游表示，是由外交部安排，依慣例，就算見到了也不會公布。

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  • 慶祝下屆美國總統川普就職台灣代表團團長游錫堃（中）17日（當地時間）向中國領導人喊話，期盼雙方坐下來溝通與交流。（中央社）

    慶祝下屆美國總統川普就職台灣代表團團長游錫堃（中）17日（當地時間）向中國領導人喊話，期盼雙方坐下來溝通與交流。（中央社）

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