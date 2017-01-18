保險業勇加碼 我對英曝險1.3兆
2017-01-18
〔記者陳梅英／台北報導〕英國即將啟動脫歐程序，恐再度引發英鎊匯價大幅波動。根據金管會統計，國內金融機構包括證券、投信、期貨、銀行及保險業，合計在英國曝險部位仍高達新台幣一兆三一三五億元；其中，保險業者曝險部位竟比去年中英國脫歐公投前多了兩千餘億元。
根據統計，截至今年一月六日，國內產壽險業者在英國曝險總額高達九八九六億元、逼近兆元，佔資金比重約四．八七％，較去年英國舉行脫歐公投時曝險部位的七千八百多億元，增加兩千餘億元。
本國銀行截至去年十一月，對英國授信金額五五一億元、投資一一四四億元，總曝險部位一六九五億元，佔本國銀行資產約○．三八％。
證券、期貨業在英國曝險總額為一七五．一三億元，佔其淨值部位三．六三％；投信部分，國內基金曝險金額約二二二億元，佔國內基金比例一．○三％，境外基金曝險金額一七四七億元，佔基金比例三．七三％。
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