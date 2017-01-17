| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 焦點

嘴砲四射 川普反幫梅姊助選

2017-01-17

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十六日報導〕即將就任美國總統的川普連日砲火隆隆，子彈除狂射北約、歐盟，還讓德國躺著也中槍，顯示川普似乎將對傳統的美國敵手、俄羅斯總統普廷繳械，反將歐洲目前檯面上的傳統型政治人物視為對手；尤其愛挑德國總理梅克爾猛打，逼得德國政界不得不對此表態。

具有德國血統的川普，對家鄉德國似乎完全不領情，德國媒體以「狂搧德國政府耳光」為題加以報導，從總理到德國汽車都被點名，叫罵聲不斷。他還大讚英國脫歐，又說北約過時，「歐盟基本上是德國的工具」；加上日前將美國情報機構與「納粹德國」畫上等號，都讓德國、歐盟乃至北約高層冷汗直流。

德國「明鏡線上」報導，德國外交部長史坦麥爾正在布魯塞爾與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面，透露川普言論已引起歐洲政壇的「驚訝與騷動」。歐盟十六日舉行外長會議，因應川普的政策也列入討論。德國副總理兼經濟部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）則回應，歐洲應有自信地面對川普，「我認為，我們歐洲人不應在某種程度上陷入沮喪」。

德國外交部發言人薛佛（Martin Schaefer）日前表示，德國官員與川普的交接團隊已進行會談，但仍無法釐清川普政府的外交與國安政策方向，因美國新政府團隊仍缺乏一個清楚、一致與全面的整體輪廓。德國官方雖小心回應，但從川普再三推崇普廷，並提名親俄人士出任重要政府職位，攻擊北約或歐洲的言論隨即受到克里姆林宮肯定等，都可看出他對俄國釋出的善意，自然引發因俄國介入烏克蘭危機，才表態支持延長對俄制裁的德國不安。

德國今年將舉行大選，儘管去年的民調一度顯示，有六成以上受訪者反對梅克爾再度角逐第四任總理，但在川普去年十一月當選後，民調出現大翻盤，光是姐妹黨就有七成以上贊成她出馬連任。此前，梅克爾在海外的超級助選員，是即將卸任的美國總統歐巴馬；梅克爾決定再次出馬，也是在歐巴馬最後一次造訪德國後做出的決定。川普的連番點名，是否會因此成為梅克爾的下一位超級助選員，各界正拭目以待。

廣告
  • 即將就任美國總統的川普將歐洲目前檯面上的傳統型政治人物視為對手，尤其愛挑德國總理梅克爾。（法新社檔案照）

    即將就任美國總統的川普將歐洲目前檯面上的傳統型政治人物視為對手，尤其愛挑德國總理梅克爾。（法新社檔案照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 梅克爾 歐盟
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：嘴砲四射 川普反幫梅姊助選


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.