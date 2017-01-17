嘴砲四射 川普反幫梅姊助選
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十六日報導〕即將就任美國總統的川普連日砲火隆隆，子彈除狂射北約、歐盟，還讓德國躺著也中槍，顯示川普似乎將對傳統的美國敵手、俄羅斯總統普廷繳械，反將歐洲目前檯面上的傳統型政治人物視為對手；尤其愛挑德國總理梅克爾猛打，逼得德國政界不得不對此表態。
具有德國血統的川普，對家鄉德國似乎完全不領情，德國媒體以「狂搧德國政府耳光」為題加以報導，從總理到德國汽車都被點名，叫罵聲不斷。他還大讚英國脫歐，又說北約過時，「歐盟基本上是德國的工具」；加上日前將美國情報機構與「納粹德國」畫上等號，都讓德國、歐盟乃至北約高層冷汗直流。
德國「明鏡線上」報導，德國外交部長史坦麥爾正在布魯塞爾與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面，透露川普言論已引起歐洲政壇的「驚訝與騷動」。歐盟十六日舉行外長會議，因應川普的政策也列入討論。德國副總理兼經濟部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）則回應，歐洲應有自信地面對川普，「我認為，我們歐洲人不應在某種程度上陷入沮喪」。
德國外交部發言人薛佛（Martin Schaefer）日前表示，德國官員與川普的交接團隊已進行會談，但仍無法釐清川普政府的外交與國安政策方向，因美國新政府團隊仍缺乏一個清楚、一致與全面的整體輪廓。德國官方雖小心回應，但從川普再三推崇普廷，並提名親俄人士出任重要政府職位，攻擊北約或歐洲的言論隨即受到克里姆林宮肯定等，都可看出他對俄國釋出的善意，自然引發因俄國介入烏克蘭危機，才表態支持延長對俄制裁的德國不安。
德國今年將舉行大選，儘管去年的民調一度顯示，有六成以上受訪者反對梅克爾再度角逐第四任總理，但在川普去年十一月當選後，民調出現大翻盤，光是姐妹黨就有七成以上贊成她出馬連任。此前，梅克爾在海外的超級助選員，是即將卸任的美國總統歐巴馬；梅克爾決定再次出馬，也是在歐巴馬最後一次造訪德國後做出的決定。川普的連番點名，是否會因此成為梅克爾的下一位超級助選員，各界正拭目以待。
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