中國打壓不斷》學者籲駐外單位 雷達要全開

2017-01-16

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國持續打壓我國國際生存空間，上週施壓奈及利亞要求我駐奈代表處摘牌更名並遷出首都，事件尚在發展中。學者建議，我方應積極護盤並緩和情勢，因為「鬥氣划不來」，但駐外單位「所有雷達都要打開」，盯緊駐在國的政情變化；另要讓北京知道這些做法「對兩岸關係幫助不大」。

中國對我國打壓持續不斷，淡大國際事務與戰略研究所助理教授黃介正認為，現在最重要的是緩和情勢。因為美國候任總統川普即將上任，亞太團隊預計還需要幾個月才會到位，中共今年又要召開十九大會議，國際情勢存在許多變因的情形下，他不建議採取反制作為，因為「鬥氣划不來」。他建議我方應積極護盤，駐外單位「所有雷達都要打開」，盯緊駐在國的政情變化，蒐集情報、少犯錯誤。

政大國關中心主任丁樹範也持相近看法，他坦言我方的籌碼不多、選擇有限，故應謹慎以對。他認為，現階段我方應按兵不動，特別在國際形象上，應爭取國際輿論支持，不要變成問題製造者，「北京就希望我們犯這個錯」。

丁樹範也肯定政府不走對抗路線的態度，他認為重點是要讓北京知道，目前這些作法「對兩岸關係幫助不大」。

陳唐山：把握川普上任 加強台美合作

前外交部長陳唐山解讀奈及利亞事件表示，台奈本無邦交，中國塑造「斷交」氛圍，是蓄意欺騙國際上不明白的人，且奈國也強調與台關係不變，他認為不須大驚小怪。陳唐山說，我方應把握川普上任的時機，加強台美經濟合作，而新南向也是我方的武器，應想盡辦法發展對外友好關係，自然有資本在國際間累積友我力量。

民進黨立委羅致政則認為奈國事件是中國測試的小動作，類似動作過去也曾有過，我方不見得要即刻大動作回應。羅致政說，目前還不到外交戰開火的臨界點，我方需要了解中國的諸多動作，但沒必要主動開戰。