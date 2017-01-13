美準國務卿提勒森：美應重申台灣關係法與六項保證

2017-01-13

〔駐美特派員曹郁芬、國際新聞中心／綜合報導〕美國總統當選人川普提名的國務卿提勒森週三在參院表示，美國對台灣做出台灣關係法和六項保證的承諾，美國需要重申並遵守這些承諾，「這本身就是一個訊號」。他說，不知道川普政府有計畫修改「一個中國立場」（One China position）。

ＣＮＮ：提勒森準備在南海和北京攤牌

提勒森也強硬指責，中國在南海造島並進行軍事部署類似俄國入侵克里米亞，川普政府會要求中國停止造島，同時不允許中國登上（access to）這些島嶼。他還批評歐巴馬政府對此問題的反應不夠強烈，讓中國得寸進尺。美英主要媒體都強烈關注這項可能導致軍事衝突的發言，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）更以「提勒森準備在南海和北京攤牌」為題加以報導。

不過，提勒森並未說明如何實現這一目標。川普政權交接小組也沒有立即回應如何阻止中國使用這些人造島礁的提問。中國外交部發言人陸慷則表示，中國在南海主權領土從事「正當活動」的權利「無可爭辯」。

參院外委會週三就提勒森的提名舉行聽證會，提勒森在書面證詞中沒有提到台灣。不過共和黨參議員賈德納下午質詢，中國的環球時報說，一中政策不能拿來交易，並威脅要以武力統一台灣，他要求提勒森說明川普政府的台灣政策以及對一個中國的立場。

不知道有任何修改「一中立場」計畫

提勒森答說，美國對台灣做出台灣關係法和六項保證（編按：他用six issues accord一詞，而非美台慣用的six assurances）的承諾，美國向人家做了承諾，必須重申並遵守這些承諾，「台灣知道美國遵守了台灣關係法和六項保證很重要，這本身就是一個訊號」。

他表示，處理中國政策要有完整策略，必須承認美國在這關係中有需要平衡的力量。雖然川普在福斯新聞台受訪時曾說，美國未必要受一中政策的約束，提勒森今天說，他不知道有任何修改「一個中國立場」的計畫。

中國在釣魚台水域作為都是非法行動

賈德納也問到中國在南海的造島行為。提勒森表示，無論是北韓還是南海問題，美國必須採取全面的中國政府策略，他們面臨的難題是美中確實有重要的經濟連結，但美國必須檢視中國整體的作為。中國在南海造島、對太空的主權宣示和控制，還有在日本控制的釣魚台周邊水域的作為，「這些都是非法行動」。

他說，中國佔有並控制並非屬於中國的領土，在南海造島並在其上部署軍事設施，就他個人的觀點，「類似俄國控制克里米亞」，他們控制其他國家也有主權宣示的領土，而美國從未在這些爭議地區針對主權歸屬採取立場，中國應該尊重國際處理這些問題的程序。中國有些作為已經在海牙的仲裁庭受到挑戰，是違法的。中國這些作為非常令人擔憂，沒有足夠的回應，會讓中國不斷挑戰極限。

提勒森認為，美國應與區域內的傳統盟邦合作，例如東南亞盟邦，利用東協等既有機制處理挑戰，每天經由南海的貿易量達五兆，如果讓中國決定通過這些水域的遊戲規則，這是對全球經濟的威脅。川普政府會向中國送出明確訊號：首先要停止造島；其次，不允許中國登上這些島嶼。