強化國機國造 空軍航發中心啟動
2017-01-01
〔記者羅添斌／台北報導〕為強化「國機國造」督管及「下一代戰機」研發設計，空軍已編成「空軍航空科技研究發展中心」，元旦起正式運作。空軍司令沈一鳴上將指出，航發中心編成後，將可引導我國航太科技研究及武器系統自製的需求方向，達到「以空軍需求，發展航太產業」的供需目標，籌建符合空軍作戰所需的武器系統與裝備，帶動國內航太產業的經濟發展。
軍方官員指出，「空軍航空科技研究發展中心」由空軍副參謀長王天祜少將兼任主任，除軍方研發人員外，還將聘請民間專才加入研發行列，人員規模預計百餘人。
蔡英文總統宣示「國機國造」政策，第一階段就是總預算達到六百八十六億三千九百萬元台幣的空軍新式高級教練機採購案；此外，在空軍執行F16戰機性能提升計畫的同時，也將進行「下一代戰機」的研發及採購計畫。
軍方過去設有「航空工業發展中心」，在台產製AT-3自強號高教機、XA-3雷鳴號攻擊機與IDF經國號戰術戰鬥機，但後續轉型為「漢翔公司」，航發中心走入歷史，如今在「國機國造」政策指導下，空軍於今天正式編成「空軍航空科技研究發展中心」。
沈一鳴說，航發中心將會與各大學、中科院、漢翔公司及國內航太產業界，保持頻密互動與合作，引導我國航太科技研究及武器系統自製的需求方向，達到「以空軍需求，發展航太產業」的供需目標，籌建符合空軍作戰所需的武器系統與裝備，帶動國內航太產業的經濟發展。
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