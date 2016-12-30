| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 焦點

少子化冰風暴／大專註冊率 151系所抱蛋

2016-12-30

17所大學新生 招不滿6成

〔記者林曉雲、蕭玗欣／台北報導〕少子化的海嘯已經襲向全國各大專院校，高教面臨崩盤危機，一○五學年共有一五一個科系所的註冊率掛零，以碩博士班居多，台灣大學、成功大學、交通大學等「頂尖大學」都有碩士或博士班的註冊率掛零。

另外，更有十七校的大學日間部新生註冊率低於六成，南榮科技大學更是低到只剩十八．七四％，列高危險學校名單。

目前，大學生（學士班）人數約一○三萬人，碩士生約十七萬人，博士生約二．九萬人，專科生約九．七萬人。合計約一三二．六萬人。

教部明年設基金 助轉型和退場

少子化風暴猛烈，一○五學年大一新生已減少二萬三千人，一○六學年還要再減一萬四千多人，首度跌破廿五萬人，教育部只能以「減招」應戰，一○六學年的學士和碩博士班招生名額共減近萬名，明年也將成立「大專校院轉型及退場基金」，以四年編足五十億元的規模，協助學校轉型和退場。

教育部昨天首次全面公布大專校院各系所及各學制的新生註冊率，今年共一五一個科系所（含進修部及附設專班）的註冊率掛零，公立六十四個、私立八十七個，包括四十八個博士班、卅七個碩士班、十九個學士班（含四技）。大學日間部學士班掛零的是吳鳳科技大學資訊管理系和醒吾科技大學行動裝置與傳播媒體應用學士學位學程。

至於學士班註冊率低於六成以下的學校高達十七間，包含高苑科大、康寧、大漢、和春、南亞、亞太創意學院、臺灣觀光學院、台北海洋技術學院、遠東科大、元培醫事科大、明道、育達、台灣首府大、中州科大、南榮科大、華夏科大、華梵，以南榮科大學士班註冊率十八．七四％為最低。

教育部技職司專委張䕒育說明，註冊率掛零以一般大學的博士班居多，有可能是學校要求較高學術品質，寧缺勿濫；亦有可能係學生另有其他優先選擇；技職體系掛零的系所則集中在進修學制，在日間學制已可滿足學生需求下，進修學制的需求相對變低。

招不到6成 學校位置可能太偏僻

註冊率六成以下的學校多在中南部，張䕒育研判可能是因位置和交通條件不優，但教育部不希望家長及學生僅靠註冊率來選校，建議要同時參考學校整體條件、辦學績效及畢業後的出路，再做選擇。

教育部明年還會公布各大專校院的全校新生註冊率，一○五學年平均註冊率最高是五專約九成，其次為二技進修部約八十六％，碩士班最差八十四％。

廣告
  • 南榮科大本學年度新生註冊率18%，全國吊車尾。（記者楊金城攝）

    南榮科大本學年度新生註冊率18%，全國吊車尾。（記者楊金城攝）

  • 105學年大學日間部新生註冊率

    105學年大學日間部新生註冊率

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：少子化冰風暴／大專註冊率 151系所抱蛋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.