許世楷：駐日機構也應正名

2016-12-29

〔記者曾韋禎、呂伊萱、鄭鴻達、林良昇／台北報導〕日本「公益財團法人交流協會」正式決定自明年元旦起「正名」為「公益財團法人日本台灣交流協會」。任內曾嘗試將我駐日代表處正名的前駐日代表許世楷表示，台灣的「亞東關係協會」、「台北駐日經濟文化代表處」也應趁此機會一併正名，外交不能只想維持現狀。

外交部對此回應，將秉持強化台日交流、明確反映我對日工作機構的內涵，並參酌國內民意等原則，審慎評估。

外交部：審慎評估

另一位前駐日代表羅福全表示，因為日本與中國有邦交，與台灣無邦交，僅能以政治實體正名為「台灣」，回歸事實，表達台灣不屬於中國。他認為，這是台灣進一步民主化，蔡英文當選總統這件事，更是替台灣人主張台灣的一種呈現，所以會促使日本做出這種改變。他並樂觀指出，日本國內已有二○二○年東京奧運讓「台灣隊」出賽的呼聲，或許這可能會成為事實。

許世楷表示，他曾於任內對日本提出將「台北駐日經濟文化代表處」的「台北」正名為「台灣」，當時的日本認為這是台灣的事，沒有意見；但當時國內朝小野大，所以也沒正式提出。

他說，當時的日本還相當恐懼中國，反而是現在率先正名，顯示他們非常關心台灣。既然對方都改了，台灣也應該將「台北駐日經濟文化代表處」改為「台灣駐日代表處」，「亞東關係協會」也可改為「台灣日本關係協會」，該好好抓緊這樣的有利時機。這對中國當然是挑戰，但只要是對的方向就該做，否則很多沒來過台灣的日本人看到，還以為只是代表台北。

他引述台灣智庫前天公布的民調指出，有高達六十六．七％的台灣民眾支持將駐外機構名稱的「台北」改為「台灣」；也有五十一％支持用「台灣」參與國際活動，僅九％支持「中華台北」。顯見台灣人民喜歡的是「台灣」，這種改變是加分的事，政府就要積極一點，不能只想用維持現狀的心態來面對外交事務。

他指出，以前的日本都不敢講台灣。過去的「交流協會」到底在做什麼，人家也不曉得，現在加入「日本台灣」，一看即知；中國一定會不高興，但我們欣賞這樣的關心。

對於台灣近來因日本食品輸台問題產生紛擾。許世楷認為，台灣與日本的關係是全面性的，包括政治、經濟、文化、貿易、觀光等等，食品只是其中的一項，是否遭受輻射汙染不是一般人容易判斷的問題，就該透過科學證據好好去釐清；只是有些人想利用單一面向來破壞台日關係，當然不能只從此面向來看。

民進黨立委李俊俋及時代力量立委徐永明昨天也都建議，我方「亞東關係協會」應思考正名台灣，以回應日方的善意。未來並將其他駐外單位一併正名台灣。

中國不滿 立委批氣量狹小

此外，針對中國外交部昨就此事表達不滿，並向日方交涉，民進黨立委王定宇指出，正名「日本台灣交流協會」只是基本的事實描述「哪一點錯了？」中國氣量狹小，如此打壓，只是把台灣人民的心越推越遠，中國心胸若寬大一點，才有利於與台灣間的關係。