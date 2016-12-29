學者籲日：讓交流協會隸屬外務省

2016-12-29

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本對台外交窗口「公益財團法人交流協會」昨宣布，將正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，此為台日斷交後首度將「台灣」納入組織名稱。輔仁大學日本研究中心主任何思慎受訪認為，這並沒有改變日本對台關係的路徑或法律地位，他呼籲日本應往前再跨一步，讓交流協會隸屬於外務省，使雙方外交系統直接對話。

應讓雙方外交系統直接對話

台日斷交後，日本即成立「財團法人交流協會」作為雙方互動窗口，去年改為「公益財團法人」，交協昨並宣布，明年起將更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」；我外交部對此決定表示歡迎，並認為這是真實反映台日雙邊關係的正向發展。

何思慎認為，這樣的改變固然有其意義，但沒有改變日本對台關係的路徑或法律地位，因為日本一直堅持用「法人」，就是迴避外交意涵的任何可能性。他認為最理想狀況應是台日互動「不要再透過亞協和交協」，直接由外交系統對話。因此他呼籲，希望日本使交協直接隸屬於日本外務省，「這才是真正實質關係的提升」。

英國去年就更名「在台辦事處」

何思慎強調，國際政治走到今天，許多國家採取更有效的方式安排駐台館處，以英國與韓國為例，英國去年就把「英國貿易文化辦事處」更名為「英國在台辦事處」，且強調自身是政府機關；韓國代表部的官網格式與所有韓國駐外大使館相同，不僅網址是官方的「.go」，也有韓國外交部標誌註記。

何思慎直指，我國與這兩國都沒有邦交關係，他們跨出這樣的一步，也沒有和中國斷交，質疑「日本為何不敢？」

中山大學亞太所副教授郭育仁則說，改名字在日本政府內部已經討論多年，因為不管是政府或是民間，都覺得沒有日本與台灣在內的名字是「不倫不類」。郭育仁說，馬政府時期即爭取正名，去年蔡總統訪日時並與日方達成強化雙邊關係的共識，而外務省體系在這麼多年後願意更改名稱，他認為，以美國候任總統川普即將上任的時機點來說，代表日本安倍內閣強化台日關係的「意志非常堅定」。

郭育仁同時提醒，明年不僅是台日斷交四十五週年，也是中日建交四十五週年，中日關係和緩的可能性非常高。他認為，日本此時改善對台關係，其實是「打台灣牌」，提高對中國談判的籌碼。局勢變動迅速，郭育仁建議政府，應密切掌握情資，模擬各種可能情境並研究因應辦法。