日媒：中國航艦首越第一島鏈 牽制川普

2016-12-26

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本防衛省確認中國航空母艦「遼寧號」和七艘海軍船艦組成的航艦編隊，在廿五日通過沖繩本島與宮古島之間的海域赴西太平洋。日本媒體分析，中國航母艦隊首次突破第一島鏈，中國海軍誇示實戰能力，可能是為了給美國準總統川普「下馬威」。

防衛省廿五日上午發布新聞稿指出，廿四日下午四點左右，海上自衛隊護衛艦在東海中部海域首次發現遼寧號編隊的行蹤，這支艦隊包含三艘飛彈驅逐艦、三艘巡防艦和一艘補給艦，正在往東航行。

廿五日上午十點左右，防衛省再次確認遼寧號編隊通過沖繩本島與宮古島之間的海域赴西太平洋。過程中，中國海軍一架艦載預警直升機從隨行的巡防艦上起飛，接近距離宮古島領空約十公里處，日本航空自衛隊的戰機也緊急升空應對。

中國官媒在十六日曾報導，遼寧號編隊近日首次於渤海進行實彈演習，這項演習動員了十多艘船艦、十多架戰機，進行空對空、空對艦及艦對空等多發實彈射擊。另外，「遼寧號」還進行複數艦隊的早期預警系統、對空迎擊等演習，艦載機殲十五也掛上實彈進行攻擊練習。

日專家：遼寧號艦載機 尚難實戰運用

由於川普在月初和蔡英文總統通話，其後並頻頻向中國「嗆聲」，當時有媒體認為，中國官媒上述報導是急於向美國展現實戰能力。但澳門軍事研究員黃東卻向媒體提出質疑，艦載機殲十五機身編號疑有塗改痕跡，可能為了在架數灌水充數。日本軍事專家也認為，從艦載戰機駕駛的訓練來看，目前恐怕還難以進行複雜的實戰運用。

日媒對於遼寧號編隊首次突破第一島鏈進行遠海訓練，初步的評論傾向是為了誇示實戰力，以牽制即將上任的川普。

不過，防衛省保持審慎態度，認為中國海軍未來可能更加活躍。日本放送協會（ＮＨＫ）報導，過去中國考慮到美國介入未來台海戰爭的可能性，揭示「反介入／區域阻絕」（A2/AD ）戰術，海軍主要集中在近海活動，但近年來逐漸往遠洋擴張。北海、東海及南海三大海軍艦隊，在二○一三年十月首次在第一島鏈東側海域進行實戰演習，之後飛機也開始頻繁飛過宮古海峽前往西太平洋進行遠海訓練。

中國在二○一二年九月完成首艘航母遼寧號的部署後，去年底宣布將打造首艘國產航母，預定未來將完成四艘部署。