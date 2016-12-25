納粹禁忌多 哈利王子也踩雷

2016-12-25

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕二戰結束後納粹相關符碼迅即受西方清算，以防其反猶太意識形態透過符號延續，再度挑起戰亂。在德國、奧地利兩國尤為憲法層次禁制，任何納粹象徵包括旗幟、徽章、制服、標語及納粹問候手勢皆在禁制之列，如德國刑法第八十六條第一款明定，散布反對自由民主的基本秩序，以及反對民族諒解的內容，構成犯罪，除罰金外刑度最高三年。

奧地利則訂有「納粹禁止法」，後續還補充「徽章禁止法」。在捷克和斯洛伐克，若行納粹禮最高刑度為五年有期徒刑；瑞典與瑞士視之為「仇恨犯罪」，觸犯「反種族歧視法」，訂定類似法律的國家包括比利時、捷克、法國、波蘭、瑞士、瑞典、以色列等十一國。

穿戴納粹衣「符」 法國會重罰

在法國，穿著、配戴納粹相關符號，可處一千五百歐元罰金。一一年擔任運輸大臣秘書的英國保守黨議員貝利（Aidan Burley）便曾在法國參加納粹主題男性聚會，受到法國法院處罰。

今年法國極右派民族陣線（FN）創黨元老勒班（Jean-Marie Le Pen）即因稱納粹毒氣室只是「戰爭歷史細節」，受重罰三萬歐元。

英國哈利王子○五年二十歲生日派對，為求衣著別出心裁竟在左手臂別納粹反卍字符號，太陽報標題毫不客氣修理寫道「納粹哈利」，令哈利窘迫公開致歉稱自己服裝品味「無腦」（poor）。

近幾年爆出同情納粹的白人名人所在多有。○四年曾拍攝膾炙人口電影「受難記」、一時被視為「基督精神」宣道者的梅爾吉布遜，他的父親就曾宣稱大屠殺「大部分是虛構的」。

一一年迪奧（Dior）鬼才首席設計師加里亞諾（John Galliano）公開侮辱猶太人，即遭廠牌除名，並被罰六千歐元。