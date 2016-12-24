國共對話》面對川普當家 陳鎮湘籲兩岸冷靜理性

2016-12-24

〔記者施曉光／綜合報導〕在聖多美普林西比與我斷交後，率團訪問北京的國民黨副主席陳鎮湘昨與中共中央台辦主任張志軍進行「國共兩黨對話交流活動」，張志軍致詞時除以「烏雲籠罩」形容兩岸關係現狀外，並撂話如果破壞「九二共識」，兩岸關係和平發展必遭破壞，台海就會狀況不斷。不過，他也說：「我們認為希望仍在，未來可期。」

張志軍再撂九二共識

面對張志軍語帶威脅，陳鎮湘只說「九二共識」是國民黨深化兩岸關係發展的指針，也得到台灣主流民意支持。他將兩岸關係的生變歸咎於民進黨政府有不同想法，並且表示，對於美國總統當選人川普勝選後的美國態度變化，兩岸都應該冷靜理性應對，國民黨有信心在三年半後重新執政。

張志軍表示，國、共兩黨應堅決維護「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎，「九二共識」就是回答「兩岸是一個國家，而不是兩個國家」這一個根本問題。「九二共識」是保障兩岸關係和平發展的「定海神針」。

國共達成八點結論

張志軍表示，民進黨政府拒不接受「九二共識」及其核心意涵，使兩岸制度化交往、聯繫溝通機制中斷，「我們也注意到一些台獨勢力煽動兩岸民眾敵意和對立，嚴重惡化兩岸關係氛圍，衝擊兩岸關係和平發展，我們兩黨都要堅決地反對。」

交流活動並做出八點共同結論，內容包括：一、繼續堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎，維護兩岸關係發展與台海和平穩定；二、深化兩黨基層黨際交流；三、採取積極措施，為擴大兩岸青年和基層民眾交流提供更便利條件；四、建立兩黨青年組織聯繫溝通機制；五、完善相關政策，為台灣青年到中國大陸學習、實習、就業、創業創造更多機會；六、積極支持認同「九二共識」的台灣有關縣市、鄉鎮與基層社團開展兩岸交流合作；七、推動兩岸農漁業、中小企業、旅遊業等交流合作，為行銷農漁產品及推廣旅遊產品提供服務；八、改進強化國、共兩黨維護兩岸民眾權益工作機制，加強中台辦與國民黨大陸事務部的定期交流，積極維護兩岸投資者的正當權益，維護兩岸婚姻家庭的正當權益，妥善處理兩岸同胞往來及工作、生活、學習中遇到的問題。