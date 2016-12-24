國共對話》面對川普當家 陳鎮湘籲兩岸冷靜理性
〔記者施曉光／綜合報導〕在聖多美普林西比與我斷交後，率團訪問北京的國民黨副主席陳鎮湘昨與中共中央台辦主任張志軍進行「國共兩黨對話交流活動」，張志軍致詞時除以「烏雲籠罩」形容兩岸關係現狀外，並撂話如果破壞「九二共識」，兩岸關係和平發展必遭破壞，台海就會狀況不斷。不過，他也說：「我們認為希望仍在，未來可期。」
張志軍再撂九二共識
面對張志軍語帶威脅，陳鎮湘只說「九二共識」是國民黨深化兩岸關係發展的指針，也得到台灣主流民意支持。他將兩岸關係的生變歸咎於民進黨政府有不同想法，並且表示，對於美國總統當選人川普勝選後的美國態度變化，兩岸都應該冷靜理性應對，國民黨有信心在三年半後重新執政。
張志軍表示，國、共兩黨應堅決維護「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎，「九二共識」就是回答「兩岸是一個國家，而不是兩個國家」這一個根本問題。「九二共識」是保障兩岸關係和平發展的「定海神針」。
國共達成八點結論
張志軍表示，民進黨政府拒不接受「九二共識」及其核心意涵，使兩岸制度化交往、聯繫溝通機制中斷，「我們也注意到一些台獨勢力煽動兩岸民眾敵意和對立，嚴重惡化兩岸關係氛圍，衝擊兩岸關係和平發展，我們兩黨都要堅決地反對。」
交流活動並做出八點共同結論，內容包括：一、繼續堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎，維護兩岸關係發展與台海和平穩定；二、深化兩黨基層黨際交流；三、採取積極措施，為擴大兩岸青年和基層民眾交流提供更便利條件；四、建立兩黨青年組織聯繫溝通機制；五、完善相關政策，為台灣青年到中國大陸學習、實習、就業、創業創造更多機會；六、積極支持認同「九二共識」的台灣有關縣市、鄉鎮與基層社團開展兩岸交流合作；七、推動兩岸農漁業、中小企業、旅遊業等交流合作，為行銷農漁產品及推廣旅遊產品提供服務；八、改進強化國、共兩黨維護兩岸民眾權益工作機制，加強中台辦與國民黨大陸事務部的定期交流，積極維護兩岸投資者的正當權益，維護兩岸婚姻家庭的正當權益，妥善處理兩岸同胞往來及工作、生活、學習中遇到的問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 耶誕創意嘉年華 今在信義商圈熱力登場
- 中山高小客車、遊覽車連環撞 20多人受傷
- 中山高2遊覽車追撞 一度回堵超過10公里
- 阿扁歡喜又驚惶 說了三個感謝、幸妤三段故事...
- 課照中心涉違建超收 議員轟稽查不力
- 中租辜仲立秀舞技 妻辜周靖華搞笑賀節影片「回敬」
- 機捷直達車 拆座位增行李空間
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 遭圈內男星劈腿淪小三 成語蕎爆瘦鬼剃頭
- 《NBA 》豪賞柯瑞麻辣鍋 技驚全場
- 鍾小平罷免柯文哲？ 網友：工作人員比連署的人多
- 又見藍色多瑙河 敬鵬蝕刻廢液外洩
- 三重塑膠工廠大火 百名警消馳援
- 人生小景 冬日午後,沒有人買口香糖
- 台南傑出藝術家巡迴展 「火獅」剪粘工藝獨樹一幟
- 市民戶外度耶誕 竹市護城河有耶誕市集
- 被問到父親 林靖恩終於淚崩說這句話...
- 脊裂兒住院醫療、看護 新北率先補助
- 川普公布蒲亭來信 蒲亭促美俄改善關係
- 郭泰源為台日青棒賽開球 期待比賽擴大舉辦
- 耶誕見愛心 創世斗六院獲贈洗衣機 華山基金會待捐款
- 就職典禮沒A咖藝人想站台 川普這麼說...
- 勞檢九千四百家公司 僅靠52人
- 大福彩、今彩539 開獎囉！
- 難逃泥潭龍 從雜食變草食
- 歐股持平 銀行股成焦點
- 小情侶搞網購詐騙得手50萬 買對錶犒賞自己
- 諸羅山盃少棒賽 京都近9屆奪7冠
- 內衣太小件？辣模嬌嗔「奶好緊繃」
- 醉叩110借廁所 40分鐘打14通送辦
- 學生扮納粹風波延燒 光復高中的補助款飛了
- 國際少棒賽 澎湖講美國小亞軍
- 麥可18歲愛女 開胸泳衣好吸睛
- 魏如萱《末路狂花》就是紅 MV裝置藝術像血管
- 陳泱瑾湯圓DIY 超可愛網友推爆
- 德卡車恐攻主嫌 逃義大利被擊斃
- 日職》陽岱鋼的台灣記者會 日媒：福山雅治等級
標題：國共對話》面對川普當家 陳鎮湘籲兩岸冷靜理性
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email