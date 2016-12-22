《新聞透視》國民黨又說風涼話
記者曾韋禎／特稿
聖多美普林西比總統賓多曾於二○一四年中密訪中國上海、北京，頻頻遊走於兩岸之間，聖國終在提出二．一億美元的不合理天價遭拒後，於昨日宣布斷交。對此等幾近勒索的無禮行徑，曾執政過的國民黨一定不陌生，理應同感憤怒。
然而，國民黨竟是質疑政府的多，譴責中國的少。黨主席洪秀柱奚落政府頭腦要清楚點、早點醒過來；曾任外交部長的副主席胡志強更宛如大預言家般的姿態譏諷，聖國頂多排第三，沒想到是頭牌。
其實國民黨這種淨扯台灣後腿的心態，早在選前就表露無遺。立法院國民黨團在今年大選前一週，接連找來前陸委會副主委高孔廉、前國安會副秘書長楊永明、前外交部長楊進添與胡志強大打外交恐嚇牌，非逼蔡英文接受「九二共識」不可，最後慘遭全民唾棄，一敗塗地。
「九二共識」要是如此靈驗，何以馬英九任內仍有甘比亞斷交、兩年後與中國建交的憾事發生？何以馬英九在馬習會「一中各表」都表不出口？甚至在卸任後出訪馬來西亞，還遭中國駐馬來西亞大使館介入矮化？
反觀蔡英文政府上任以來，在取得重要盟友的信任下，極力維持兩岸互不隸屬的現狀，避免徒惹事端。因此，面對中國刻意生釁，新加坡大方承認秘而不宣的「星光計畫」，還強調不能遺忘曾經協助新加坡建立武裝部隊的老朋友。美國總統當選人川普不但主動接聽蔡英文的電話，面對國內與中國的質疑，川普更勇於挑戰「一中原則」，反讓台灣議題廣為世界所重視。
相較於馬拉威、甘比亞、聖多美普林西比等因金錢而分合的邦交國，台灣與周邊鄰國擁有類似的價值、共同的利害關係，更有難以取代的戰略地位，只要棄絕以往那種逢中必軟的藩屬心態，自然能獲得他國的尊重與信任，獲得更實質的外交利益。
國民黨死守不放的中國牌早已徹底失效，如還想繼續當中國恐嚇台灣的馬前卒，只是更加壓縮自己的生存空間而已。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 要2.1億美元…中國操作一中 台聖斷交
- 國民黨中常委集體杯葛// 黨中央硬過黨魁提前選舉案 風暴籠罩
- 《新聞透視》國民黨又說風涼話
- 我助根除瘧疾 聖國竟怨：拿不到世衛補助
- 聖多美總統子女、大使夫人 均在台就讀
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 宋承憲別看！劉亦菲深情撲吻小鮮肉畫面曝光
- 衛武營國家藝術文化中心 明年起點亮園區
- 北馬里亞納群島外海規模6地震
- 釐清W hotel案毒品來源 北檢約談「將將」說明
- 台股開盤上漲0.03點 報9204.29點
- 公共建設預算 陳添枝:明年編列2026億元
- 他高聲喊冤 賴清德就職週年記者會被打斷
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 標售湖子內市有地 涂醒哲：房地產LV
- 電眼神似趙又廷 這是吳宗憲帥兒你敢信？
- 讓江蕙與其弟濺血 運將驚恐回憶嫌犯行為
- 毒蟲扔毒品到馬桶 警方忍臭徒手撈出
- 自由廣場》台灣人要努力改變現狀
- 健身摔傷失憶 控業者沒救護
- 蘇打綠三天三夜誠意避振 休團最終場全程戶外轉播
- 4/7鄭南榕自焚殉道日 政院訂為言論自由日
- 長年參與飛彈研發 老來肺阻塞
- 樂視再登場 未來3年電視營收衝200億元人民幣
- 台首大師生研製耶誕套餐 健康養生受歡迎
- 貯備型電熱水器 標驗局抽檢7件有5件不符規定
- 南投校運1停辦1借場地 凸顯運動場破損問題
- 反核食公投 郝龍斌赴宜縣議會争取支持
- 中職》前阪神投手西村憲 傳獲邀中信兄弟春訓
- 2海上自衛官上吊身亡 日防衛省：疑遭同袍虐待
- 拾金不昧 7清潔隊員獲表揚
- 柴智屏配音《妖怪手錶》 首映會大跳妖怪體操
- NBA》先發五人得分上雙 灰狼獵鷹喜收二連勝
- 情歌天后A-Lin渾身是勁 用直播圓唱跳歌手夢
- 漁船走私運毒 檢調警截獲近百公斤K毒
- 獎學金曝光... 聖國總統兒在台爽領81萬
- 50億防旅客摔倒 台鐵「車廂無階化」月底上路
- 黨職併公職 陳其邁：胡志強溢領退休金5400萬元
- 世大運主題曲甄選冠軍出爐 原民音樂人作品勝出
- 克里姆林宮證實 美俄凍結對話管道
- 丟一個邦交國沒什麼 呂秋遠：國內通敵言論比較嚴重
- 《大溪高中工程害5命》第1天上工 夫妻枉死
- 女看護倒追80歲鄰長 溺殺老翁堂嬸判刑14年
標題：《新聞透視》國民黨又說風涼話
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email