《新聞透視》國民黨又說風涼話

2016-12-22

記者曾韋禎／特稿

聖多美普林西比總統賓多曾於二○一四年中密訪中國上海、北京，頻頻遊走於兩岸之間，聖國終在提出二．一億美元的不合理天價遭拒後，於昨日宣布斷交。對此等幾近勒索的無禮行徑，曾執政過的國民黨一定不陌生，理應同感憤怒。

然而，國民黨竟是質疑政府的多，譴責中國的少。黨主席洪秀柱奚落政府頭腦要清楚點、早點醒過來；曾任外交部長的副主席胡志強更宛如大預言家般的姿態譏諷，聖國頂多排第三，沒想到是頭牌。

其實國民黨這種淨扯台灣後腿的心態，早在選前就表露無遺。立法院國民黨團在今年大選前一週，接連找來前陸委會副主委高孔廉、前國安會副秘書長楊永明、前外交部長楊進添與胡志強大打外交恐嚇牌，非逼蔡英文接受「九二共識」不可，最後慘遭全民唾棄，一敗塗地。

「九二共識」要是如此靈驗，何以馬英九任內仍有甘比亞斷交、兩年後與中國建交的憾事發生？何以馬英九在馬習會「一中各表」都表不出口？甚至在卸任後出訪馬來西亞，還遭中國駐馬來西亞大使館介入矮化？

反觀蔡英文政府上任以來，在取得重要盟友的信任下，極力維持兩岸互不隸屬的現狀，避免徒惹事端。因此，面對中國刻意生釁，新加坡大方承認秘而不宣的「星光計畫」，還強調不能遺忘曾經協助新加坡建立武裝部隊的老朋友。美國總統當選人川普不但主動接聽蔡英文的電話，面對國內與中國的質疑，川普更勇於挑戰「一中原則」，反讓台灣議題廣為世界所重視。

相較於馬拉威、甘比亞、聖多美普林西比等因金錢而分合的邦交國，台灣與周邊鄰國擁有類似的價值、共同的利害關係，更有難以取代的戰略地位，只要棄絕以往那種逢中必軟的藩屬心態，自然能獲得他國的尊重與信任，獲得更實質的外交利益。

國民黨死守不放的中國牌早已徹底失效，如還想繼續當中國恐嚇台灣的馬前卒，只是更加壓縮自己的生存空間而已。