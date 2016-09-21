黨職併公職 政院決定砍除
〔記者李欣芳、曾韋禎／台北報導〕國民黨早年執政時通過的黨職併公職計算支領退休金，長期遭外界批判，行政院規劃要取消黨職年資的計算。據透露，行政院在週一的政務會談已達成共識，將推動相關改革，朝「黨職年資不得併入公職年資計算」方向進行，但將先查明早年的相關背景。
黨職年資 不得併入公職年資計算
行政院長林全昨在立法院答覆民進黨立委鄭運鵬關切的「黨職併公職」、「政務併事務」，以及退休軍公教「月退俸」等三項議題，他表明政府支持改革的立場，強調將列入優先處理項目，並責成兩位政務委員林美珠與許璋瑤，針對「黨職併公職」、「政務併事務」部分進行處理。
鄭運鵬昨質詢指出，根據銓敘部統計，黨職併公職的公務人員有二百卅三名、政務人員有十名，對於黨職併公職產生的弊病，行政院應如何處理？目前尚有五百多位退職政務人員，適用九十三年廢除的「政務人員退職酬勞金給與條例」，領取的退職金，共超過十二億元，每年利息超過二億元，鄭運鵬認為應從「政務人員退職撫卹條例」調整退休政務人員領取月退休金的天花板，並限制十八％優存的金額。
此外，月退俸原為避免領取人舟車勞頓及人事作業方便，採取每半年預發方式，但現在已改為指定帳戶轉帳，卻還是六個月發放一次，且若退休人員死亡，死前已預領之退休金不必收回，鄭運鵬認為有逾越法律規定之處。
鄭運鵬說，馬政府也曾於二○一四年規劃，從每半年預發一次退休金，改為每三個月發放，但隨後因選舉考量，立即喊停。他強調，這是很簡單的事，不必修法，政府應從這裡開始，展現改革決心。
月退俸半年領 近五年被溢領逾七億
立法院預算中心在明年度的總預算整體評估報告推估，退休金若能從半年發放改為逐月發放，每年可省下八億元利息；且因銓敘部曾以函釋規定，退休人員死亡前已領的退休金免予收回，近五年來的溢領金額就超過七億元，改為月領可減少國庫因此發生潛藏損失的風險。
林揆在答詢時承諾，會列入優先改革項目，可行的話就會儘快處理。政院稍晚表示，針對退休軍公教人員每半年預發一次月退俸，影響財政調度，並可能衍生溢領問題，應該研究修改為按月支領，已指示人事行政總處協調銓敘部儘速完成施行細則的修正。
為確保軍公教人員退休俸不被溢領，人事行政總處表示，各機關在發放前，都會針對領取人是否死亡、赴中居住、再任公職等情事進行查核，避免溢領的發生。
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