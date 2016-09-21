ICAO邀請函？ 外長：這三天是關鍵

2016-09-21

〔記者呂伊萱、蕭婷方／台北報導〕國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會將於下週二（廿七日）在加拿大蒙特婁總部舉行。台灣雖於八月四日遞件申請邀請函，但仍未獲回應。外交部長李大維昨在立法院答詢說，台灣能否取得邀請函，未來三天是關鍵，若週五仍未取得，就大概收不到了。

「若週五仍未取得，就收不到了」

國民黨立委王育敏質詢表示，二○一三年時台灣於大會前兩週收到邀請函，現距離大會只剩一週，若未拿到是否代表參與無望？李大維回應，目前仍在進行交涉，從外長角度來說，當然希望能夠適當參與，而「未來三天是關鍵」。

外交部國際組織司長徐佩勇在例行記者會表示，「目前還在等（邀請函）」，相關作為都有在做。他並說，在民航局長給ＩＣＡＯ理事會主席信函中，提到希望使用的名稱是「中華台北民航局（Chinese Taipei CAA）」，與三年前名稱相同。

據指出，雖未收到邀請函，政府目前仍規劃由民航局長林國顯率外交部、華航、長榮等業者代表前往加拿大蒙特婁，希望以適當身分與會。