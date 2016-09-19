藍營8縣市首長赴中》立委嗆 乾脆留在中國當人質

2016-09-19

〔記者林良昇、鍾麗華／台北報導〕國民黨、無黨籍等八名縣市首長前往中國北京「拚觀光」，民進黨立委鄭運鵬表示，若北京真的將台灣各縣市以是否支持九二共識做區別，不會被台灣人民接受。時代力量立委徐永明則說，這幾位縣市首長乾脆就當人質押在中國，以免中客又不來了。

府：兩岸交流 不需要有前提

總統府發言人黃重諺表示，真正有意義的交流，不需要有前提，這樣才能增進彼此真正的相互了解；而維持兩岸間的和平穩定，是雙方共同的責任，總統府認為只要有助於增進雙方互相了解，都是好事，都應該去做。

陸委會強調，政府對於兩岸交流持正面態度，認為兩岸交流均不應預設任何政治前提，才能真正相互理解與認識，雙方應務實開展良性溝通對話，才能促進兩岸關係良性發展。

民進黨立委鄭運鵬認為，國民黨版本的九二共識和北京的版本不一樣，「世界上並沒有這種共識」，早禁不起國人檢驗，若北京真的將台灣各縣市以是否支持九二共識做區別，只是徒增其他縣市人民的反感，不會獲得台灣人民支持。

時代力量立委徐永明表示，颱風南北夾擊，各地都需要災後重建，八縣市首長丟著人民赴北京表忠誠，「成何體統？」建議他們去北京就先別回來，畢竟明天可能還有「一個中國」、「兩岸一家親」、「兩岸統一」等著講，縣市長們就當人質押在中國，以免中客又不來了。

台師大教授范世平受訪時指出，過去八年竹苗根本沒什麼陸客，金、馬雖開放陸客落地簽，但對岸置之不理，若中共在台灣成立「九二共識特區」，將「創下人類旅遊史紀錄」，並證明陸客是中共統戰工具；他認為這次會面應是國台辦「業績」壓力下，病急亂投醫的策劃，對大局影響不大。