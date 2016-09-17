西子灣擱淺漁船漏油 環署限10天清除
2016-09-17
〔記者黃旭磊／高雄報導〕停泊高雄港的四艘美式圍網漁船纜繩遭莫蘭蒂颱風吹斷，漂至西子灣堤岸擱淺，其中兩艘傾斜、船上油料漏出污染西子灣海域，昨天下午先拖帶至前鎮漁港，不過，油污恐影響瀕絕台灣特有種「柴山多杯孔珊瑚」生態，環保署限十天內除污完畢。
富冠606、707及順天606、永興發168等四艘漁船擱淺於西子灣，兩艘傾斜的富冠漁船先拖離，順天606今早完成燃油抽除工作，永興發168也將於三到七天內完成船艙燃油移除工作。
環保署副署長詹順貴、高雄市副市長史哲於昨天下午勘災後，要求於十天內除污完畢，避免影響周遭海域柴山多杯孔珊瑚生態，經漏夜圍攔油索並加派人力施放吸油棉，已初步控制油污污染。
台灣特有種「柴山多杯孔珊瑚」為瀕臨絕種的一級保育類物種，生存在高雄近海，與「福爾摩沙偽絲珊瑚」將被農委會列入保育類野生動物。
詹順貴評估，油污散布面積約二百到三百平方公尺，「柴油乳化沉澱可能會影響多杯孔珊瑚生態，希望船東及保險公司儘快於七到十天內處理完畢，若處理不完，會協調港務公司支援人力」。
巨型風明輪不敵莫蘭蒂強風，將卅八條粗纜繩全數扯斷 ，全船漂到陽明海運碼頭，撞毀橋式起重機，損失初估十億元。台船坦言，若全數認賠，恐吃不消。
台船董事長鄭文隆表示，當時在台船監控勤務中心眼睜睜看著纜繩一根根斷裂，共出動六艘拖船支援，仍不敵強勁風力，船隻漂至陽明公司第六貨櫃中心，撞進碼頭橋式起重機吊裝設備才煞住。
台船即使有保險可理賠，還是損失不貲，且經濟部對台船沒有造船颱風災損補助前例可循，颱風又要來了，台船已啟動防颱應變機制及作業，除加強防颱措施，也避免船舶停靠迎風面碼頭，防範類似意外重演。
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