最強颱莫蘭蒂 肆虐南台

2016-09-15

〔記者甘芝萁、吳柏緯、洪臣宏／綜合報導〕強颱莫蘭蒂發威、連超大巨輪也難擋！南台灣出現破紀錄強風，恆春站昨早出現每秒五十二．二公尺的強風、相當於十六級風，刷新恆春氣象站設站一百廿年來的強風紀錄；而小琉球、鵝鑾鼻分別觀測到十七．二公尺及十七．四公尺的大浪，雙雙破了測站紀錄。高雄港則吹起十二級以上強風，造成十數艘貨輪及漁船斷纜漂流，甚至台灣造船史上最大貨櫃輪「風明輪」也東倒西歪。

強風破百年紀錄 浪高也破表

莫蘭蒂昨肆虐南台灣，其風力之強大更破了紀錄。昨日除台東蘭嶼早就出現十七級破表強風，恆春站昨早八時五十一分也一度測到每秒五十二．二公尺的地表強風、相當於十六級風，刷新恆春氣象站設立一百廿年來的強風紀錄，過去舊紀錄是一九九一年艾美颱風，當時測到每秒四十九．四公尺、相當於十五級風。

屏東小琉球也出現瞬間陣風達十七級，更和鵝鑾鼻分別觀測到十七．二及十七．四公尺浪高，都破了兩測站紀錄。此外，澎湖東吉島昨午也觀測到設站五十四年來第四強的風，每秒達六十二公尺，也是這次莫蘭蒂襲台觀測到的最大風力。昨日甚至連不在警戒區的北台灣也出現大風雨。

比航母大的風明輪 斷纜漂流

強風豪雨更在高雄港造成十數艘貨輪及漁船斷纜漂流；其中台船所承造最大艘的風明輪，三十八條纜繩全被吹斷，漂流撞上兩台起重機，船體還卡住另一台起重機，上萬噸貨輪竟被風吹著跑，民眾直呼：「莫蘭蒂太強了。」

風明輪是台船有史以來所承造的最大貨輪，船舶總噸十四萬五一三六噸、船長三六八公尺、船寬五十一公尺，大過航空母艦，可裝載貨櫃量一萬四一九八TEU，目前還在建造中，但它的三十八條、直徑十公分粗纜繩全都被吹斷，足見強風威力。台船表示，風明輪停在碼頭，恰好是受風面，加上船身大受風大，纜繩才會斷裂。

昨天被強風吹斷纜繩的還有平多魯輪、獵鷹9號輪、同茂101輪、海興輪、明陽輪等諸多巨大貨輪，高雄港勤公司出動所有拖船及引水人員封港搶救，將漂流船拖回固定。

2噸重的貨櫃 如骨牌般吹翻

另有貨櫃場貨櫃如骨牌般被吹翻，興建中的高雄港旅運大樓三層樓工務所更被強風一吹就塌陷倒地。在台八十八快速道路下方一處貨櫃集中場，傳出約二噸重的貨櫃也被強風吹得如骨牌般倒下，網友看到影片驚呼：「那是紙箱嗎？」

1漁船傾斜 1船員落海失蹤

高雄西子灣北側防波堤昨天下午還有四艘漁船斷纜碰撞，一艘漁船傾斜，造成一名船員落海，由於海象非常差且夜間視線不佳，到昨晚還在持續搜救中。高雄港務消防隊指出，第一港口靠近中山大學的北堤防波堤另有一名五十餘歲男子受困漁船甲板右舷待援，消防人員投擲救生衣、頭盔給他，終於在昨晚近七點救起。