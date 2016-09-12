觀光轉機…刺激國旅 開發他國客源

2016-09-12

〔記者蔡宗憲、黃明堂、劉濱銓、蘇金鳳、張軒哲、黃鐘山／連線報導〕不同於依賴中客團甚深受傷慘重的業者，墾丁夏都酒店業者指出，一直未刻意降價接中客團，今年暑假業績持平，一至八月業績成長約一成，還在持續開發國旅及外籍旅客；台東部分星級旅館因為中客團縮減而轉攻其他市場，四千元房間打折降到兩千元，國旅及其他國家旅客可有更多議價及選擇空間。

針對國內旅遊，墾丁不少地區已開發多種深度旅遊方式，包括永靖、龍水、社頂、里德等「秘境」，及過去極受中客歡迎的龍坑生態保護區，均以導覽解說開發更在地玩法；國境之南生態觀光發展協會理事長謝春敏指出，雖中客團減約三成，但這套「新玩法」的模式，讓許久沒有新景點建設的墾丁，出現國旅及吸引各國旅客的曙光。

中國團客萎縮，台東住房率掉約五到六成，部分全靠中客團的旅館更只剩一、二成業績。據了解，有原本一晚要價四千元的星級旅館，降到兩千元搶攻中低價市場，中價位旅館更促銷搶客，國內旅客及其他國家旅客有了更多議價及選擇空間。富野集團總經理張天榮說，過度依賴單一客源非好事，已有旅館與國際集團合作爭取國際觀光客。

南投縣渡船遊艇商業同業公會理事長黃禹諺表示，過去日月潭船家為搶生意，不斷削價競爭，跑一趟船只剩一千五百元收入，還未扣除船長、助手、油費等，須跑二趟船才能打平，也常為多跑幾趟而超速行駛，遊湖安全出現疑慮。

現中客來台緊縮，部分船家早一步布局高端市場，推出提供餐飲、ＫＴＶ的遊湖行程，也推環保、安靜的電動船，獲得東南亞、日韓遊客青睞。南投縣政府更與日本濱名湖締結姊妹湖，遊艇公會也將與日本第一大湖琵琶湖的遊艇公會交流，再拓展日本年輕客層。

此外，未接中客團的遊覽車業者或客運公司發現，因勞工強制七休一、未來將一例一休，將造成客運人力荒的缺口，最近有越來越多專接中客團的司機來應徵，對一直找不到司機的遊覽車及客運業者而言，「算是好事吧！」但業者也擔心專接中客團的遊覽車業者回頭搶國旅客源，希望政府在輔導轉型的同時也應管控，避免演成另一衝擊。